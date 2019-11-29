Шадринск, Курганская область, 29 ноября, 2019, 21:56 — ИА Регнум. В курганском городе Шадринске вечером 29 ноября в минусовую температуру включили фонтан в сквере Победы. Это была проверка работы объекта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации.

Пресс-служба администрации Шадринска В Шадринске фонтан ввели в эксплуатацию среди зимы

Цветной водный фонтан в разгар зимы поразил шадринцев, которые снимали действо на телефоны и моментально отправляли видео в социальные сети. Подрядчики, ООО «Аквахимсервис», которые не уложились в сроки из-за срывов в поставке материалов, хоть и в ноябре, но сдали объект. И глава Шадринска Виктор Ермишкин остался доволен результатом наладки оборудования.

«Гидравлические испытания прошли успешно, сейчас специалисты сольют воду, просушат коммуникации и законсервируют объект до весны», — сообщил градоначальник.