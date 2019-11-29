Москва, 20 сентября, 2023, 11:13 — ИА Регнум. Спрос на товары отечественной химиндустрии вырос за рубежом. По данным Минпромторга России, экспорт такой продукции увеличился более чем на 20% (по состоянию на март 2023 года). Для расширения географии продаж производители вступают в национальный проект «Международная кооперация и экспорт».

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При этом российская химическая промышленность демонстрирует заметный рост. За последний год в стране открылись 11 новых производств химических компонентов, в том числе для фармацевтической, строительной, пищевой и ряда других индустрий. Господдержку получили 39 проектов, половина из которых связаны с выпуском новых ингредиентов и компонентов для парфюмерно-косметической продукции и товаров бытовой химии. Это соответствует стратегической инициативе Правительства России «Развитие производств новых материалов», нацеленной на развитие современной российской химической промышленности и заводов, уже действующих производств мало — и среднетоннажной химической продукции.

Российские товары популярны в дружественных странах. В прошлом году товарооборот России со странами АТР увеличился на 13,7%, а за первую половину текущего года прибавил ещё 18,3%. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании восьмого Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Отмечу, что в прошлом году товарооборот России со странами АТР увеличился на 13,7 процента, а за первую половину текущего года прибавил ещё 18,3 процента: за весь прошлый год — плюс 13,7, а за первое полугодие — уже 18,3. Рассчитываю, что наша торговля с государствами АТР, да и в целом экономические отношения продолжат своё развитие, ведь Россия, наш Дальний Восток, открыта для укрепления торговых, кооперационных связей и потенциал такого сотрудничества просто невозможно переоценить», — отметил российский лидер, выступая на пленарном заседании ВЭФ.

Предприятия химпрома при поддержке РЭЦ находят новых покупателей за границей и расширяют географию экспорта.

«Сегодня в Российской Федерации зарегистрировано более 6,2 млн субъектов МСП. Всего 1% — 62,5 тыс. из них являются экспортерами, это на 13% больше, чем было в 2021-м. По нашим оценкам экспортной зрелости и потенциала, к экспорту в краткосрочной перспективе готовы 133 тыс. МСП, а 47% из них уже экспортируют. При этом в долгосрочной перспективе потенциал может быть расширен в несколько раз, но это потребует комплексной поддержки компаний не только в части экспорта, но и их роста на внутреннем рынке, а также их технологического потенциала», — отметила генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина.

Продукцию чебоксарского предприятия «Композит 21» хорошо знают в России. Компания производит стеклопластиковую арматуру, композитные сетки, гибкие связи, которые используются для заливки бетона, армирования стен и полов. Теперь предприятие завоёвывает популярность за границей. Качество композитных материалов из Чувашии уже оценили не только застройщики из России, но и партнёры в государствах СНГ и даже в Бразилии.

В феврале 2023 года «Композит 21» заключил контракт со строительной компанией из Казахстана на сумму почти 7 тысяч долларов. Партия арматуры и композитной сетки из стекловолокна уже отгружена в союзное государство. Последняя экспортная поставка осуществлялась в Индию. В ближайшее время ожидается реализация контракта с Киргизией, сообщили корреспонденту ИА Регнум представители предприятия.

Специалисты отмечают, что композиты имеют массу преимуществ по сравнению с металлической арматурой. В частности, применение таких материалов может до 50% удешевить стоимость проекта. Также они выигрывают по логистике: композиты в разы легче, чем металл. А в некоторых проектах композитные материалы просто незаменимы, так как имеют свойства, которых нет у других.

Директор компании Александр Воронков говорит, что шесть лет назад на производстве были задействованы только две линии и работали семь человек, которые выпускали в месяц порядка 100 км продукции. Сейчас на предприятии в сезон трудится около 50 человек, а объем продукции вырос до 6 000 км в год. Компания не останавливается на достигнутом, отправляет образцы своей продукции по всему миру.

«Почему мы хотим отправлять свою продукцию за границу? Для того, чтобы нивелировать сезонность. Например, сейчас все строители закончили заливать фундамент и выпущенную продукцию мы производим на склад. Да, за лето мы всё распродадим, но это заморозка денег, которые не идут в оборот. Поэтому планируем выйти на рынки стран, где нет ярко выраженной сезонности», — пояснил Воронков.

Продавать свою продукцию за границу предприятию помогает региональный Центр поддержки экспорта.

«С 2020 года мы предоставляем предприятию свои услуги. Так, при нашем содействии компания представила свою продукцию на двух международных строительных выставках — в Узбекистане и Казахстане. Был переведен на английский язык сайт, компания разместилась на одной из крупнейших электронных торговых площадок AliBaba. Кроме того, мы помогли сертифицировать продукцию и привели в соответствие с требованиями европейской директивы техническую документацию», — рассказал заместитель руководителя Центра поддержки экспорта Чувашской Республики Артем Захаров.

Владимирская компания «Этиол», ставшая по итогам конкурсного отбора участником Международной специализированной выставки пластмасс и каучуков «Рупластика-2023» в Москве, нашла потенциальных поставщиков сырья и закупщиков продукции. Предприятие производит различные виды полимерной продукции, включая детские игрушки, ортопедические стельки из пенополиэтилена, туристические коврики, ПВХ-трубы.

«Одно из новых направлений — изготовление ортопедических стелек. Раньше все это делалось за границей. Но уже год или два усиленно этим занимаются несколько российских компаний. И в Москве, и во Владимире, и за рубежом нас просят поставлять эти изделия в готовом виде», — говорит начальник филиала Судогородского отделения компании «Этиол» Олег Калыгин.

Уральский завод противогололедных материалов (ООО «УЗПМ») производит инновационные средства от пыли на улицах городов и в угольных шахтах. Производственные мощности экологичных средств борьбы со льдом марки «Бионорд» составляют до 1 млн тонн в год. Продукция поставляется более чем в 50 регионов РФ, в страны СНГ и другие страны. Гендиректор «УЗПМ» Дмитрий Пылев заявил, что зависимость от импортных компонентов стремится к нулю.

Участие в международной выставке «Горное оборудование, добыча и обогащение руд и минералов» в Казахстане помогло предприятию расширить поставки своей новейшей разработки — пылеподавляющего средства для промышленности «Бионорд-Антипыль». Одна из главных проблем при добыче и перевалке угля, горнорудных материалов — образующаяся пыль. Это средство связывает мелкие частицы твердой фракции, образуя на поверхности материала прочную ветроустойчивую пленку. Продолжительность обеспыливающего эффекта с применением продукта в несколько десятков раз выше по сравнению с обычной водой. Инновационная разработка увеличит производительность шахт и карьеров, уменьшит расходы на техническое обслуживание оборудования.

По словам советника гендиректора по развитию УЗПМ Евгения Немировского, введение на предприятии новых мощностей позволит перейти на отечественные сырьевые составляющие, а также добывать и перерабатывать отдельные компоненты для обеспыливающих материалов.

Как сообщало ИА Регнум, благодаря национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» отечественные производители получают государственную поддержку при выходе на международные рынки. В том числе производители и поставщики могут обратиться в Российский экспортный центр, региональные Центры поддержки экспорта и Торговые представительства России за рубежом для поиска иностранных клиентов, анализа зарубежного рынка (спрос на те или иные виды продукции, каким требованиям иностранного законодательства она должна соответствовать).

Проконсультировать российских экспортеров по актуальным запросам стран-импортеров готовы в российских торгпредствах и Минпромторге России. Найти актуальную информацию о возможностях нацпроекта, доступных бизнесу, а также подать заявку, чтобы воспользоваться ими, можно на цифровой платформе «Мой экспорт».

К 2030 году благодаря нацпроекту «Международная кооперация и экспорт» реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров должен составить не менее 70% по сравнению с 2020 годом.