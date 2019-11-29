Глава самоуправления Калуги провел прием граждан
Калуга, 29 ноября, 2019, 19:27 — ИА Регнум. Сегодня, 29 ноября, глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов провёл приём граждан в общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС Александр Пантелеев обратился к главе города по вопросу оформления права собственности на земельный участок. Земельный участок ему был выделен ещё в 1992 году как ликвидатору аварии на ЧАЭС. Пытаясь оформить право собственности на участок, Пантелеев столкнулся с рядом серьёзных юридических сложностей.
Председатель домового совета дома №2 по улице Глаголева Валентина Антонова обратилась по вопросу проведения капитального ремонта дома.
Дом был построен в 60-е годы, в 2008 году был проведён капитальный ремонт, в ходе которого заменили кровлю и систему отопления. По словам Антоновой, ремонт системы отопления был выполнен некачественно, использовались бракованные трубы и отопительные батареи, на которых появились вздутия, жильцы опасаются прорывов и затопления. За счёт собранных на текущий ремонт средств были заменены окна в подъездах, но опасения вызывает состояние балконов, кроме того требуется ремонт фасадов и водостоков.