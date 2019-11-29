Калуга, 29 ноября, 2019, 19:27 — ИА Регнум. Сегодня, 29 ноября, глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов провёл приём граждан в общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС Александр Пантелеев обратился к главе города по вопросу оформления права собственности на земельный участок. Земельный участок ему был выделен ещё в 1992 году как ликвидатору аварии на ЧАЭС. Пытаясь оформить право собственности на участок, Пантелеев столкнулся с рядом серьёзных юридических сложностей.

Пресс-служба Городской думы Калуги Глава самоуправления Калуги провел прием граждан

«Вопрос будет проработан с правовой точки зрения совместно со специалистами управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений, — отметил Александр Иванов. — К сожалению, с 1992 года прошло уже много времени, участок необходимо поставить на кадастровый учёт, для чего потребуются правоустанавливающие документы. В крайнем случае, вопрос оформления права собственности необходимо будет решать в судебном порядке».

Председатель домового совета дома №2 по улице Глаголева Валентина Антонова обратилась по вопросу проведения капитального ремонта дома.

Дом был построен в 60-е годы, в 2008 году был проведён капитальный ремонт, в ходе которого заменили кровлю и систему отопления. По словам Антоновой, ремонт системы отопления был выполнен некачественно, использовались бракованные трубы и отопительные батареи, на которых появились вздутия, жильцы опасаются прорывов и затопления. За счёт собранных на текущий ремонт средств были заменены окна в подъездах, но опасения вызывает состояние балконов, кроме того требуется ремонт фасадов и водостоков.

«План капитального ремонта домов на 2020 год уже сформирован, — сообщил Александр Иванов. — На встрече с руководством фонда капитального ремонта мы обсудим возможность включения дома в программу капитального ремонта на 2021 год, возможно, получится ускорить процесс и выполнить хотя бы часть работ. Вообще состояние балконных плит на старых домах вызывает большое беспокойство у депутатского корпуса. На многих домах эти плиты разрушаются и представляют опасность. Депутаты Городской думы выступили с предложением разработать муниципальную программу по ремонту балконов и предусмотреть в бюджете города необходимое финансирование. Этот вопрос мы рассмотрим в ходе работы над проектом бюджета Калуги на 2020 год».