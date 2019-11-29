Цхинвал, 29 ноября, 2019, 20:23 — ИА Регнум. На участке госграницы в окрестностях н. п. Хелчуа Цхинвальского района за нарушение режима границы пограничный наряд Южной Осетии задержал гражданина Грузии, сообщает 29 ноября пресс-служба КГБ республики.

Граница

При досмотре у нарушителя была обнаружена марихуана в количестве около девяти грамм. Было возбуждено уголовное дело по статьям 322 УК РФ (незаконное пересечение границы) и 229.1 (контрабанда наркотических средств). Выяснилось, что задержанный неоднократно нарушал границу, привлекался к административной и уголовной ответственности.

29 ноября Цхинвальский районный суд постановил заключить задержанного под стражу на время предварительного расследования.