Москва, 29 ноября, 2019, 20:40 — ИА Регнум. Староста района чешской столицы Праги Ржепорые Павел Новотны заявил, что ничего не имеет против России, однако памятник «власовцам» по-прежнему намерен поставить. Об этом он при помощи телемоста 29 ноября заявил в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Заседание Нюрнбергского процесса. Декабрь 1945 года

Во время ток-шоу обсуждался вопрос об инициативе Новотны по установке памятника «власовцам», которое вынесено на обсуждение муниципального совета этого района, запланированное на 16 декабря. После того как эксперты раскритиковали данную идею, ведущие Ольга Скабеева и Евгений Попов объявили, что своё мнение по этому вопросу в эфире телепередачи выскажет виновник дискуссии Новотны. Был включён телемост, слова старосты переводились на русский язык в режиме реального времени.

«Мы ставим памятник солдатам Русской освободительной армии, которые погибли при освобождении Праги. Они ушли из Праги 8 мая, а Советская армия пришла через день после капитуляции. Вы в России искажаете историю, а мы смеемся над этим. Мы ничего не имеем против России. Но вы лжете. «Власовцы», конечно, были преступниками», — заявил Новотны.

Ведущий Попов попытался переубедить чешского гостя эфира, напомнив, что Нюрнбергский трибунал признал «власовцев» преступниками, которые в том числе подавляли восстание в Варшаве. Во время его речи Новотны начал гримасничать, высказывая своё пренебрежение к доводам российского телеведущего.

«Зачем вы кривляетесь, вы циркач или из сумасшедшего дома?» — не выдержал Попов.

Однако в ответ Новотны в резкой форме отозвался о заявлении телеведущего.

«Скажите этому пьяному или обкуренному человеку, что ничего о «власовцах» не говорили на Нюрнбергском процессе. И ничего не говорите про то, как убивали поляков. Вы расстреливали поляков в Катыни, а в Нюрнберге про РОА не говорили ничего — это ложь», — сказал Новотны.

В ответ ведущая Ольга Скабеева напомнила, что не каждую, как выразилась российская журналистка, «сошку», на Нюрнбергском процессе называли поимённо.

«Здесь поддержка большинства поставить памятник «власовцам». Они были преступниками, но 8 мая они защищали Прагу. В Чешской республике ваше мнение никого не интересует. У нас есть право на собственное мнение», — заявил Новотны.