Тамбов, 29 ноября, 2019, 19:38 — ИА Регнум. Тамбовская область в числе первых семи регионов страны предоставит налоговые льготы участникам нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости», сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Эта мера господдержки даст компаниям дополнительный стимул для развития и участия в проекте.

Tambov.gov.ru Карта Тамбовской области

Рост производительности труда во всех секторах экономики — одна из ключевых задач, поставленных губернатором Александром Никитиным. Поэтому Тамбовская область оперативно включилась в реализацию соответствующего национального проекта.

С 2020 года тамбовские предприятия — участники нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» смогут получить вычет из регионального налога на прибыль. Минэкономразвития включило Тамбовскую область в число семи пилотных регионов, которые первыми смогут предоставить участникам проекта налоговые преференции.

Проект закона «О применении на территории Тамбовской области инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций отдельными категориями налогоплательщиков», подготовленный специалистами областной администрации, рассмотрели сегодня, 29 ноября, на заседании региональной думы. Законопроект направлен на оказание мер государственной поддержки для стимулирования обновления основных производственных фондов и роста производительности труда предприятий. С 2020 года тамбовские предприятия смогут воспользоваться вычетом из регионального налога на прибыль на инвестиционные цели — приобретение, модернизацию и улучшение основных средств. Такая мера господдержки даст компаниям дополнительный стимул для развития и участия в нацпроекте, а региону позволит ускорить динамику роста инвестиций в основной капитал.