Иван Шилов ИА REGNUM Война. Хроника 1941−1945 гг

Москва, 30 ноября, 2019, 03:00 — ИА Регнум.

Война. Хроника 1941−1945 гг. 30 ноября: в 1943 годукрасноармейцызахватили плацдарм на правом берегу Днепра. В 1944 году началась подготовка наступления на Краков.

Советские войска обнаружили под Нальчиком разорённое осетинское село. Гитлеровцы за время оккупации ограбили всё население: отбирали продовольствие, одежду и вещи. Грабёж и разбой сопровождались издевательствами над стариками и женщинами. Десятки советских граждан подверглись пыткам.

Читайте также: Война: войска Сталинградского фронта взяли немецкие части в окружение