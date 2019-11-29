Обнинск, Калужская область, 29 ноября, 2019, 19:32 — ИА Регнум. В Калужской области Обнинский городской суд вынес условный приговор по уголовному делу в отношении 63-летней директора управляющей компании, которая признана виновной в причинении смерти по неосторожности трём лицам, в связи с ненадлежащим исполнением своих профессиональных обязанностей, сообщили 29 ноября корреспонденту ИА REGNUM прокуратуре региона.

Kaluga.sledcom.ru Место происшествие на балконе общежития

В сентябре 2018 года в Обнинске обрушился балкон общежития на улице Победы. Погибли три человека, которые находились в тот момент на балконе — мужчина и две женщины. Подсудимая, занимая должность директора управляющей компании, своевременно не выявила и не устранила имеющиеся повреждения балконной плиты и ограждения балкона, выход на который осуществлялся с общей кухни, не приняла мер к прекращению доступа жителей на балкон с целью обеспечения их безопасности. Подсудимая свою вину в совершенном преступлении признала полностью, раскаялась, выплатила потерпевшим моральный вред.

Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде двух лет лишения свободы условно с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных функций и административно-хозяйственных полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства.