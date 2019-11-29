Калуга, 29 ноября, 2019, 15:15 — ИА Регнум. 28 ноября калужское региональное отделение всероссийской общественной организации морских пехотинцев «Тайфун» отпраздновало 13-летие. В мероприятии приняли участие глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов, депутат Городской думы Сергей Бирин, сотрудники Городской управы, военком города Калуги и Ферзиковского района Калужской области Андрей Иванов, ветераны морской пехоты и действующие военнослужащие с семьями.

Пресс-служба Городской думы Калуги Глава самоуправления Калуги поздравил ветеранов морской пехоты

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, на протяжении этих лет организация активно работает с молодёжью, осуществляет допризывную подготовку, регулярно проводит соревнования по боксу и рукопашному бою, организует встречи с ветеранами и участниками боевых действий и оказывает помощь участникам боевых действий и семьям погибших.

Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов поздравил собравшихся. «Я хочу выразить глубокую признательность членам калужского регионального отделения организации «Тайфун» за огромный вклад в дело патриотического воспитания подрастающего поколения, развитие спорта и физической культуры и пропаганду здорового образа жизни, — заявил он. — Сегодня дети тех, кто стоял у истоков создания калужского регионального отделения организации «Тайфун», уже отслужили в вооружённых силах. Многие из них проходили службу в частях морской пехоты и теперь тоже входят в состав организации. Тем самым закладываются традиции, обеспечивается преемственность поколений. Поздравляю всех членов организации с 13-летием и желаю всем крепкого здоровья, счастья и благополучия!».

Александр Иванов вручил благодарственные письма за плодотворную работу по патриотическому воспитанию молодёжи.