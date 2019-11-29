Калуга, 29 ноября, 2019, 17:24 — ИА Регнум. Сегодня, 29 ноября, Калужскую область посетил известный публицист, писатель, руководитель проекта «Добровольцы культуры», член центрального штаба Общероссийского народного фронта Захар Прилепин. Как сообщает пресс-служба правительства Калужской области, визит начался с Боровского района. Гость познакомился с объектами культурного наследия в центральной части города Боровска.

Пресс-служба правительства Калужской области В Калуге состоялась встреча губернатора области Анатолия Артамонова с Захаром Прилепиным

В ходе заседания круглого стола, которое состоялось в православном центре при Свято-Пафнутьевом Боровском мужском монастыре, обсуждались проблемы сохранения объектов культурного наследия одного из древнейших городов России и Калужской области. В нём приняли участие заместитель губернатора области — руководитель администрации губернатора Геннадий Новосельцев, министр внутренней политики и массовых коммуникаций области Олег Калугин, эксперты и краеведы, представители общественности.

Боровск добивается присвоения статуса исторического поселения, который позволит в дальнейшем получить средства на сохранение и развитие исторического облика города. Участники круглого стола обменялись мнениями. По итогам совещания было принято решение о создании при администрации города Боровска общественного совета по сохранению историко-культурного наследия. Предполагается, что в него войдут эксперты из области истории, архитектуры, искусствоведения, а также представители общественных организаций. Совет намерен обратиться в Министерство культуры России по вопросу установления сроков придания городу статуса исторического поселения. Кроме того, предлагается утвердить перечень первоочередных территорий и объектов исторического и культурного наследия для их сохранения и благоустройства.

Инициатива получения Боровском соответствующего охранного статуса поддерживается руководством региона.

Сегодня же в Калуге состоялась встреча губернатора области Анатолия Артамонова с Захаром Прилепиным.

Писатель поделился впечатлениями от посещения одного из древних городов страны: «Я первый раз в Калужской области и в Боровске. По-настоящему очарован городом, я много где бывал в России. И центр, и церкви, храмы, и история, конечно».

Кроме того, он прокомментировал ситуацию с сохранением объектов культурного наследия в Боровске: «Не так катастрофично все оказалось. Я встретил понимание со стороны руководства города». Захар Прилепин также выразил намерение в ближайшее время еще раз посетить Боровск и Калужский край вместе с семьей.