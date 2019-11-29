Калуга, 29 ноября, 2019, 15:06 — ИА Регнум. 28 ноября в Калуге состоялась отчётная конференция ТОС «Содружество» под председательством депутата Городской думы Татьяны Коняхиной. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, в работе конференции приняли участие глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов, городской голова Дмитрий Разумовский, депутаты думы, представители Городской управы и управляющих компаний, жители микрорайона «Кубяка».

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге состоялась отчётная конференция ТОС «Содружество»

Татьяна Коняхина представила отчёт о работе территориальной общины за год и поделилась планами на ближайшее будущее: строительство поликлиники в микрорайоне близко к завершению, в начале декабря открывается новое помещение детско-подросткового клуба «Фортуна», для которого приобретено оборудование, в 2020—2021 годах в микрорайоне планируется строительство новой школы.

Деятельность общины высоко оценили на всероссийском конкурсе «Лучшая практика ТОС», в котором «Содружество» заняло первое место в номинации «Благоустройство и экология». По инициативе жителей на денежную премию за первое место к 75-летию Победы будет построен мемориал.

«Содружество» по праву считается одной из сильнейших территориальных общин в нашем городе, а теперь и во всей стране, — обратился к собравшимся глава городского самоуправления Калуги. — Вы доказали своим блестящим трудом и сплоченностью, что вам всё по плечу. В скором времени в Москве состоится вручение самой главной награды за первое место — диплома и гранта в полмиллиона рублей. Очень ценно, что жители микрорайона сами решают, на что потратить эти деньги».

Александр Иванов наградил почётными грамотами членов территориальной общины за активную гражданскую позицию и значительный личный вклад в развитие территориального общественного самоуправления Калуги.