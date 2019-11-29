Калуга, 29 ноября, 2019, 13:50 — ИА Регнум. Сегодня, 29 ноября, в Городской думе Калуги прошли публичные слушания по проекту решения Городской думы «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов». Председательствовал на слушаниях руководитель думского комитета по бюджетно-финансовой, налоговой и экономической политике Константин Сотсков. В слушаниях приняли участие депутаты Городской думы, руководители подразделений Городской управы, представители территориальных общин и жители города.

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге прошли публичные слушания по проекту бюджета

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, на слушаниях были представлены основные параметры бюджета, источники финансирования и направления расходования средств. Общий прогнозируемый объем доходов бюджета Калуги на 2020 год составит 12 млрд. 139,6 млн. рублей, в том числе безвозмездные поступления — 7 млрд. 143,2 млн. рублей. Собственные налоговые и неналоговые доходы бюджета Калуги на 2020 год прогнозируются в объеме 4 млрд. 996,4 млн. рублей. Общий объем расходов городского бюджета на 2020 год определен в сумме 12 млрд. 139,6 млн. рублей.

Бюджет Калуги сохраняет социальную направленность, расходы на социально-культурную сферу на 2020 год запланированы в объеме 67,9% от общего объема расходов или 7 млрд. 910,9 млн. рублей. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Развитие образования» в 2020 году составит 4 млрд. 599,3 млн. рублей. На приобретение зданий детских садов в микрорайоне Дубрава на 160 мест и на улице 40 лет Октября на 65 мест выделяется 193,4 млн. рублей. На проведение капитального ремонта детского сада №44 «Анютины глазки» выделяется 142,3 млн. рублей. На проведение ремонтных работ в детских садах выделяется 14,6 млн. рублей, на укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений — 1,7 млн. рублей. На проведение текущего ремонта зданий и помещений общеобразовательных школ и благоустройство прилегающих территорий в 2020 году запланировано 82,6 млн. рублей.

Миллион рублей будет направлен на укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений. На обеспечение условий комплексной безопасности и организацию охраны общеобразовательных учреждений в 2020 году выделяется 45 миллионов рублей, на организацию питания учащихся — 109,5 млн. рублей. На капитальный ремонт школ будет выделено 8,5 млн. рублей, кроме того 13,4 млн. рублей будет выделено на приобретение оборудования в целях создания центров цифрового образования детей.

На укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования будет выделено 3,5 млн. рублей, на проведение текущего ремонта зданий и помещений муниципальных учреждений дополнительного образования — 5,9 млн. рублей, в том числе 4 миллиона рублей будет направлено на проведение ремонта здания центра развития творчества детей и юношества «Созвездие».

На реализацию мероприятий программы «Социальная поддержка граждан» планируется выделить из бюджета Калуги 255,4 млн. рублей.

Для финансирования программы планируется предоставление средств областного и федерального бюджета в сумме 1 млрд. 973 млн. рублей.

На реализацию муниципальной программы «Семья и дети» будет выделено 196,8 млн. рублей. На организацию отдыха, оздоровления, творческого досуга, занятости детей и подростков планируется выделить 19,6 млн. рублей.

На капитальный ремонт многоквартирных домов в 2020 году планируется направить 253,4 млн. рублей.

293 миллиона рублей будет выделено на переселение граждан из аварийного жилищного фонда. На укрепление материально-технической базы и проведение ремонта зданий детских школ искусств запланировано 4,6 млн. рублей. 3 миллиона рублей будет направлено на проведение ремонта спортивных школ «Красная Звезда», «Торпедо» и Спортивной школы олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ.

Для содействия развитию малого и среднего предпринимательства в 2020 году будет выделено 7,8 млн. рублей. На совершенствование и развитие улично-дорожной сети в 2020 году будет направлено 1 млрд. 313,7 млн. рублей.

На содержание тротуаров и автомобильных дорог планируется выделить 375,5 млн. рублей. На проведение ремонта тротуаров и автомобильных дорог общего пользования местного значения выделяется 6,9 млн. рублей. Кроме того на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируются бюджетные ассигнования в сумме 589,2 млн. рублей. На реконструкцию и строительство автомобильных дорог планируются выделить 283 миллиона рублей. На обеспечение безопасности дорожного движения будет выделено 51,7 млн. рублей. На реализацию подпрограммы «Благоустроенный город» предусмотрено 609,9 млн. рублей.

В рамках мероприятий подпрограммы планируется проведение работ по санитарной и омолаживающей обрезке деревьев, валке аварийных деревьев, посадке цветов и кустарников, будут проводиться работы по текущему содержанию и ремонту объектов благоустройства, устройству и содержанию детских игровых площадок, содержанию гидротехнических сооружений, ликвидации несанкционированных свалок, также планируется рекультивация полигона ТБО.

На реализацию «Сохранение историко-архитектурного облика центра города» (Старый город) выделяется 5 миллионов рублей. На реализацию программы «Формирование современной городской среды» будет выделено 69,3 млн. рублей.