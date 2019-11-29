Ярославль, 29 ноября, 2019, 16:28 — ИА Регнум. Ярославская межрайонная природоохранная прокуратура внесла представление в адрес государственного предприятия «Северный водоканал». Прокуроры требуют прекратить загрязнять Волгу неочищенными канализационными стоками.

Волга в Угличе

Как ранее сообщало ИА REGNUM, стоки текут из канализационной насосной станции в Селивановский ручей, а оттуда в Волгу. На основании публикации ИА REGNUM природоохранная прокуратура провела проверку, в ходе которой факт сбросов подтвердился. Специалисты Росприроднадзора взяли пробы воды.

«Проведенные лабораторные исследования показали, что концентрация загрязняющих веществ в пробах сточных вод превышает предельно допустимые», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Ярославской межрайонной природоохранной прокуратуре.

Также Росприроднадзор ведет административное расследование по этому факту.