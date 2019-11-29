Власть и оппозиция Грузии обсудят «немецкую модель» выборов — посол ЕС
Тбилиси, 29 ноября, 2019, 15:22 — ИА Регнум. Все стороны согласились, что «немецкая модель» станет предметом обсуждения 30 ноября в Тбилиси на встрече власти и оппозиции Грузии с участием дипломатов. Об этом 29 ноября заявил глава представительства Евросоюза в Грузии Карл Харцель, передает Первый канал Грузинского телевидения.
По словам Харцеля, что это будет полезная и содержательная дискуссия.
Перехода на германскую модель избирательной системы требовали депутаты от партии «Европейская Грузия», но парламентское большинство не поддержало предложенный этой партией законопроект. На пленарном заседании 14 ноября парламент Грузии провалил и разработанный большинством проект поправок в Конституцию, который предусматривал проведение парламентских выборов 2020 года по пропорциональной системе. С этого дня лидеры оппозиции и созвали новую волну митингов, которые продолжаются до сих пор.
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