Тутаев, Ярославская область, 29 ноября, 2019, 15:07 — ИА Регнум. Запуск в эксплуатацию Тутаевской парогазовой установки намечен на 20 декабря 2019 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Yarregion.ru Тутаевская ПГУ

Вырабатываемая электроэнергия будет уходить в общую энергосистему региона и предоставляться через гарантирующего поставщика потребителям. Ожидается, что Тутаевская ПГУ будет вырабатывать теплоэнергию для города Тутаева. Сначала будет запущен один из двух блоков, второй планируется запустить в работу в конце 2020 года.

В правительстве не пояснили будет ли ПГУ работать для отопления уже в текущем отопительном сезоне, так как сейчас это делает старая котельная. Под вопросом остаются и юридические перспективы предприятия, учредителем которого является находящаяся в процедуре банкротства «Ярославская генерирующая компания».

В начале года региональные власти планировали запуск станции на август 2019 года, что позволило бы начать отопительный сезон уже с использованием новой установки. До этого ПГУ обещали запустить летом 2018 года. Похоже, на этот раз это все же произойдет. В социальных сетях публикуются фото и видео пусконаладочных работ. Стройка была начата в 2011 году, заморожена в 2013-м и возобновлена в 2018-м.