Тбилиси, 29 ноября, 2019, 14:14 — ИА Регнум. Неправительственный сектор назвал «несоразмерным и неоправданным вмешательством в права человека» установку у парламента Грузии металлических ограждений во время протестной акции 28 ноября. Об этом заявили в «Институте исследования демократии» (DRI), директором которого является бывший омбудсмен Грузии Уча Нануашвили.

Грузинская служба Радио Свобода

Среди оппозиции железные заграждения назвали «Берлинской стеной».

Напомним, вчера, 28 ноября, за несколько часов до начала протестной акции у парламента правоохранители выставили на прилегающих улицах металлические ограждения высотою до двух метров. «Институт исследования демократии» считает, что для установки заграждений «отсутствует правовая база».

«В статье 33 Закона Грузии О полиции подробно перечислены все меры, которые должны применяться для защиты общественной безопасности и закона. Среди предусмотренных законом специальных мер нет барьеров из металлических конструкций. Применение полицейскими мер, ограничивающих конституционные права и свободы человека, допустимо только на основании этого закона. Исходя из этого, «Институт исследований демократии» считает, что у МВД не было законного основания для применения мер, не предусмотренных законом», — говорится в заявлении DRI.

«DRI считает вышеупомянутую меру несоразмерным и незаконным вмешательство в свободу мирных собраний и свободу выражения мнений и призывает МВД опубликовать приказ, на основании она была принята», — сказано в заявлении.

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