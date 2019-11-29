От властей Грузии потребовали объяснить появление «Берлинской стены»
Тбилиси, 29 ноября, 2019, 14:14 — ИА Регнум. Неправительственный сектор назвал «несоразмерным и неоправданным вмешательством в права человека» установку у парламента Грузии металлических ограждений во время протестной акции 28 ноября. Об этом заявили в «Институте исследования демократии» (DRI), директором которого является бывший омбудсмен Грузии Уча Нануашвили.
Среди оппозиции железные заграждения назвали «Берлинской стеной».
Напомним, вчера, 28 ноября, за несколько часов до начала протестной акции у парламента правоохранители выставили на прилегающих улицах металлические ограждения высотою до двух метров. «Институт исследования демократии» считает, что для установки заграждений «отсутствует правовая база».
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