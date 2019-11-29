Калуга, 29 ноября, 2019, 14:30 — ИА Регнум. Более 40 производителей сыра из Калужской, Московской, Тульской, Тверской, Брянской, Владимирской, Вологодской, Нижегородской, Тюменской, Рязанской, Орловской и Челябинской областей принимают участие в IV ежегодном фестивале сыра, который открылся в Калуге с 29 ноября. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Агентстве развития бизнеса Калужской области.

Admoblkaluga.ru На фестивале сыра в Калуге

Гости фестиваля смогут попробовать и приобрести уникальные сорта сыра, которые покорили европейское жюри на крупнейших международных конкурсах Fromanval (Франция) и World Cheese Awards (Италия). Посетителей ждут мастер-классы по приготовлению сыра в домашних условиях и кулинарии, розыгрыши призов и развлекательная программа.

«Калужский сырный фестиваль стал значимым и ожидаемым событием калужского аграрного календаря. Радует, что число участников с каждым годом возрастает, а качество российских сыров ощутимо повысилось. Подобные мероприятия несут мощный позитивный заряд, дают возможность производителям обменяться опытом, создают в отрасли здоровый дух соревновательности», — считает министр сельского хозяйства Калужской области Леонид Громов.

Фестиваль проходит в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке министерства сельского хозяйства Калужской области и Минэкономразвития РФ.