Президент РФ Владимир Путин 29 ноября совершил рабочую поездку в Кабардино-Балкарию. В Нальчике глава государства провел заседание Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям. Также Владимир Путин встретился с главой Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым и посетил детскую академию творчества «Солнечный город».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

13:11 Президент РФ проведёт в Кабардино-Балкарии заседание Совета по межнациональным отношениям, на котором будут обсуждаться вопросы реализации стратегии государственной национальной политики Российской Федерации. Стратегия была утверждена в декабре 2012 года. Цель её создания — укрепление единства многонационального народа РФ и общероссийской гражданской идентичности, формирование единого культурного пространства страны. Кроме того, в задачи стратегии входят вопросы предотвращения конфликтных ситуаций в сфере межнациональных и межрелигиозных отношений, а также создания условий для социальной и культурной адаптации иностранцев в Российской Федерации. Читайте также: Владимир Путин подписал указ о стратегии государственной национальной политики до 2025 г.

13:31 Символично, что Совет по межнациональным отношениям при президенте РФ проводится именно в Кабардино-Балкарии. Эта республика, как и большинство ее соседей по Северо-Кавказскому федеральному округу, является многонациональной. В субъекте проживают представители более 100 национальностей. Большинство из них — кабардинцы (около 55%). Вторым по численности народом являются русские — 25,1%, третьим — балкарцы — 11,6%. Кроме того, 8,3% населения Кабардино-Балкарии составляют украинцы, осетины, таты, грузины и представители других национальностей.

13:46 Во время своей первой рабочей поездки в Кабардино-Балкарию в 2001 году Владимир Путин сказал: «В Кабардино-Балкарии люди разных национальностей всегда жили в мире и согласии. Сегодня мудрость народов республики, их любовь к созидательному труду — залог успешной реализации огромного внутреннего потенциала региона».

14:18 Владимир Путин посещал Кабардино-Балкарию трижды — в 2001, 2005 и 2008 годах. Первая его поездка была связана с 80-летием со дня образования Кабардино-Балкарии. Второй визит главы государства в республику состоялся в связи со скорбными событиями — скончался глава Кабардино-Балкарии Валерий Коков, с которым президента связывали не только рабочие, но и дружеские отношения. Путин принял участие в траурных мероприятиях. Третий раз Владимир Путин побывал в Кабардино-Балкарии в 2008 году. Президент посетил расположение 121-го полка оперативного назначения внутренних войск МВД России, дислоцированного в Нальчике.

14:21 Владимир Путин в Кабардино-Балкарии. 06.09.2001, kremlin.ru

14:44 В свой первый визит в Кабардино-Балкарию в качестве президента РФ, который состоялся 6 сентября 2001 года, Владимир Путин провел в Нальчике совещание с главами субъектов Юга России, на котором обсуждались вопросы среднего и малого бизнеса. Возложив цветы к монументу «Навеки с Россией», установленному в честь 400-летия добровольного присоединения Кабарды к России, Путин назвал Кабардино-Балкарию примером для других субъектов Российской Федерации в плане дружбы народов. Здесь же глава государства пообщался с жителями республики. «Нельзя точно знать ситуацию в регионах, не посещая их. Буду ездить и буду смотреть», — сказал президент. 6 сентября 2001 года. Возложение цветов к монументу «Навеки с Россией». Фото kremlin.ru

14:57 Президент Владимир Путин прибыл в Кабардино-Балкарию. Его самолет приземлился в аэропорту Нальчика 29 ноября, около часа назад. Главу государства встретили руководитель республики Казбек Коков и другие представители органов власти региона. В аэропорту Нальчика. Фото kremlin.ru

14:59 Владимир Путин с жителями Кабардино-Балкарии в ходе первого визита в республику 18 лет назад, в сентябре 2001 года. Фото kremlin.ru

15:14 В рамках рабочей поездки Владимира Путина в Кабардино-Балкарию запланировано посещение «Солнечного города» — первого и самого крупного на Северном Кавказе детского образовательного центра. Церемония вручения Золотого Ключа хозяевам Академии творчества состоялась 28 декабря 2015 года. Первых воспитанников центр принял в начале 2016 года. Комплекс расположен на территории около 8 тыс. кв. м. В нем имеется лицей для одарённых детей интернатного типа на 200 мест и школа раннего развития. В Академии дополнительного образования занимаются развитием детей по ряду направлений, в том числе музыкальном, изобразительном, хореографическом, спортивном. На базе «Солнечного города» создан парк «Кванториум», в котором школьники занимаются робототехникой, техническим моделированием и прикладным творчеством, проектами в сфере IТ-технологий. В Академии также есть школа юного правоведа, где учащиеся старших классов получают знания в сфере юриспруденции и судопроизводстве. Как отметил в своей поздравительной речи на открытии «Солнечного города» экс-глава республики Юрий Коков, в новом центре будут растить своих Кулибиных, Ломоносовых, Королёвых, Гагариных, Темиркановых и Сокуровых, Кешоковых и Кулиевых. Читайте также: В Кабардино-Балкарии открылась Детская академия творчества

15:17 Детский образовательный центр «Солнечный город» в Кабардино-Балкарии. Фото solnechnyjgorodkbr.ru

15:30 Центральным мероприятием в рабочей поездке президента РФ в Кабардино-Балкарию станет заседание Совета по межнациональным отношениям. Оно пройдет под председательством Владимира Путина. С докладами выступят министр культуры РФ Владимир Мединский и министр просвещения Ольга Васильева. «Заседание самого совета, как правило, — длительное и содержательное мероприятие», — отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

15:52 Президент РФ Владимир Путин открыл в Нальчике заседание Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям.

15:54 Северный Кавказ имеет для многонациональной России особую значимость, заявил Владимир Путин. Здесь бок о бок живут десятки народов. Их объединяет патриотизм, любовь к своей стране, к родной земле, на защиту которой они не раз поднимались всем миром.

15:58 Необходимо внести изменения в Стратегию национальной политики России, обновить молодежную и миграционную политику в стране. «Необходимо отсекать любые риски, связанные с невежеством, нетерпимостью и экстремизмом», — сказал президент.

16:01 Все мероприятия, связанные с юбилеем Великой Победы, должны пройти на самом высоком уровне, в том числе на Северном Кавказе. Все народы бывшего СССР участвовали в защите страны в годы Великой Отечественной войны. «Мы должны знать и беречь правду о величайшей трагедии человечества», — сказал Владимир Путин в Нальчике. Он добавил, что необходимо помнить и о тех, кто сотрудничал с нацистами, кто подталкивал их к походу на восток.

16:02 В ходе первой поездки Владимира Путина в Кабардино-Балкарию в 2001 году ему подарили жеребца кабардинской верховой породы. Подарок был сделан во время посещения конно-спортивного комплекса «Нальчик», который был открыт к 80-летию Кабардино-Балкарии. Кроме того, в рамках визита глава государства побывал в Кабардино-Балкарском государственном университете, посетил Дугулубгей — родное село бывшего в то время главой республики Валерия Кокова и казачью станицу Екатериноградская, где находится Триумфальная арка, символизирующая географический центр Северного Кавказа.

16:06 Владимир Путин заявил о необходимости мер по социальной адаптации мигрантов, приезжающих в Россию, чтобы не допустить угрозы межнациональному миру в РФ.

16:08 Министр культуры Владимир Мединский на заседании Совета по межнациональным отношениям в Нальчике заявил, что объявление 2020 года, по инициативе президента, Годом народного творчества даст мощный импульс поддержке национальных культур народов России.

16:11 В России не хватает учителей, преподающих родной язык и родную литературу народов РФ, заявила на совещании в Нальчике министр просвещения РФ Ольга Васильева. Подготовка таких учителей ведется только в 15 субъектах РФ.

16:12 Об изменениях, которые должна претерпеть Стратегия национальной политики России на период до 2025 года, Владимир Путин заявлял ещё год назад. В ходе заседания совета по межнациональным отношениям, которое состоялось 26 октября 2018 года в Ханты-Мансийске, Путин отметил, что изменения должны отразить имеющиеся проблемы и послужить повышению эффективности органов власти в сфере национальной политики. «Стратегия государственной национальной политики должна быть синхронизирована и с теми целями, задачами, которые были обозначены в послании и в майском указе, а также с другими документами стратегического планирования, в том числе в сфере пространственного развития страны», — отметил Владимир Путин. Читайте также: Путин: Стратегия национальной политики России будет скорректирована

16:18 Президент РФ Владимир Путин заявил об актуальности темы трудовых мигрантов в России. Это заявление он сделал в ходе заседания Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям. Читайте также: Путин призвал принять меры по адаптации мигрантов

16:18 «Сфера межнациональных отношений требует и постоянного внимания, последовательной и серьёзной работы. Это как здоровье человека: нужно заниматься этим постоянно», — отметил Путин.

16:24 Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне должно быть организовано в России на высшем уровне, заявил 29 ноября президент Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям. Читайте также: Путин призвал беречь правду о войне и помнить, кто «подталкивал» нацистов

16:26 Президент РФ Владимир Путин напомнил о решающей роли СССР в разгроме нацистской Германии. Соответствующее заявление он сделал в ходе заседания Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, передаёт корреспондент ИА REGNUM. «Мы должны ещё раз вспомнить о причинах той войны, о том, что привело к трагедии, которая унесла десятки миллионов жизней людей, о том, кто помогал нацистам, кто подталкивал их на восток, и о том, что именно Советский Союз сыграл решающую роль в разгроме агрессора, в освобождении Европы и мира», — сказал Путин.

16:35 Игорь Баринов, руководитель Федерального агентства по делам национальностей РФ, на заседании Совета по межнациональным отношениям признал наличие проблем, возникающих в местах проживания цыганского населения в разных регионах РФ, напомнив о недавнем конфликте в Пензенской области. Причиной этого, по его словам, являются недостатки в социализации цыган, в том числе молодого поколения. В то же время в регионах есть положительные примеры по решению задач социализации цыган, и их необходимо тиражировать. Как сообщало ИА REGNUM, вечером 13 июня 2019 года между русскими и цыганскими жителями села Чемодановка Пензенской области произошёл массовый конфликт, в ходе которого пострадали пять человек, один из них умер в больнице вечером 14 июня. Конфликт удалось приостановить только после того, как в село приехал ОМОН.

16:42 Годом нематериального культурного наследия и народного искусства станет 2022 год. Об этом в ходе заседания Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Он напомнил о том, что подобные предложения озвучивались и ранее. Подробности в материале: Путин анонсировал Год культурного наследия в России

16:46 «Кавказ является тем узелком, на котором проверяется и прочность Российского государства, и единство населяющих его народов. И визит главы государства на Кавказ — это событие огромной важности для Кавказа», — отметил в своем выступлении Асламбек Паскачев — председатель высшего совета Общероссийского общественного движения «Российский конгресс народов Кавказа». По словам Паскачева, в последние годы отмечается «кардинальное улучшение межнациональных отношений в соответствии со Стратегией национальной политики» и огромная роль в этом — президента РФ.

16:51 На заседании в Нальчике перед президентом подняли вопрос об изменении правил набора абитуриентов из числа представителей коренных и малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в Российский государственный педагогический университет им. Герцена в Санкт-Петербурге. Путина попросили облегчить доступ детей к образованию в этом вузе, восстановив целевой набор.

16:52 В заседании Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям принимают участие и депутаты Госдумы, впечатлениями они делятся в соцсетях. Алексей Журавлев («Родина») указал на то, что предстоит обсудить реализацию в национальных проектах «Культура» и «Образование» цели Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года по укреплению российской гражданской идентичности. Также стоит вопрос о совершенствовании законодательства Российской Федерации в сфере деятельности национально-культурных общественных объединений с учетом практики применения Федерального закона «О национально-культурной автономии». Кроме того, речь пойдёт о проведении в России Международного года языков коренных народов и задачах государственной языковой политики Российской Федерации.

16:52 «На Кавказе в настоящее время порядка полумиллиона безработных молодых людей. Они родились и выросли в критический для нашей страны период. У большинства из них нет возможности выехать в другие регионы на работу и учёбу. И задача заключается в том, чтобы их энергию направить в созидательное русло», — отметил председатель высшего совета Общероссийского общественного движения «Российский конгресс народов Кавказа» Асламбек Паскачев. На Северном Кавказе в этом направлении сделано очень много, но пока этот вопрос не решен в полной мере, отметил член Совета.

16:56 «Ленинград всегда занимался севером, изучением севера. Не случайно именно в Ленинграде был создан такой вуз», — сказал Владимир Путин, имея в виду знаменитый факультет народов севера в РГПУ им. Герцена в Санкт-Петербурге. Он поручил вице-премьеру Виталию Мутко и федеральным министрам разобраться в проблеме с поступлением и обучением молодых представителей коренных малочисленных народов в этом вузе. «Даже если там 100−150 человек будет учиться за счёт государства, это не большая проблема», — сказал Путин, имея в виду, что таких студентов надо обеспечить не только учебным местом, но также жильём и стипендией в Петербурге. «Главное, чтобы они потом возвращались в свои регионы», — добавил Путин.

17:02 Вопросы межнациональных отношений должны быть в сфере постоянного внимания глав регионов России, заявил 29 ноября президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета по межнациональным отношениям в Нальчике. По мнению главы государства, региональные власти должны держать эту тему на контроле. «Сфера межнациональных отношений требует постоянного внимания, последовательной и серьёзной работы, это как здоровье человека: нужно заниматься этим постоянно», — сказал Владимир Путин. Читайте также: Путин: главы регионов должны контролировать сферу межнациональных отношений

17:05 Слова «мама» и «папа» в некоторых странах заменили на «родитель №1» и «родитель №2», напомнил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям в Нальчике. «Надеюсь, у нас такого никогда не будет», — заявил глава российского государства.

17:06 «Мы наблюдаем активность различных экстремистских группировок по вовлечению молодежи в свою орбиту преступной, разрушительной деятельности. И действуют они изощрённо, штучно, методично используя как негативную историческую память, так и наши недоработки», — заявил Асламбек Паскачев. По его мнению, необходимо заняться активным трудоустройством молодежи СКФО и усилить интеграцию путём создания новых рабочих мест в других федеральных округах. В частности, можно было бы привлечь молодежь к таким проектам, как восстановление чеченского «Нефтехимпрома», а также реализовать проекты по трудоустройству в других регионах РФ, считает член Совета.

17:21 Год народного искусства и нематериального культурного наследия наших народов будет проведен в России. «Давайте так и сделаем, сделаем это в 2022 году», — сказал Владимир Путин на совещании в Нальчике. Читайте также: Путин объявит 2022-й Годом культурного наследия народов России