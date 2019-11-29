Поездка Путина в Нальчик – трансляция
Президент РФ проведёт в Кабардино-Балкарии заседание Совета по межнациональным отношениям, на котором будут обсуждаться вопросы реализации стратегии государственной национальной политики Российской Федерации. Стратегия была утверждена в декабре 2012 года. Цель её создания — укрепление единства многонационального народа РФ и общероссийской гражданской идентичности, формирование единого культурного пространства страны.
Кроме того, в задачи стратегии входят вопросы предотвращения конфликтных ситуаций в сфере межнациональных и межрелигиозных отношений, а также создания условий для социальной и культурной адаптации иностранцев в Российской Федерации.
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Символично, что Совет по межнациональным отношениям при президенте РФ проводится именно в Кабардино-Балкарии. Эта республика, как и большинство ее соседей по Северо-Кавказскому федеральному округу, является многонациональной. В субъекте проживают представители более 100 национальностей.
Большинство из них — кабардинцы (около 55%). Вторым по численности народом являются русские — 25,1%, третьим — балкарцы — 11,6%. Кроме того, 8,3% населения Кабардино-Балкарии составляют украинцы, осетины, таты, грузины и представители других национальностей.
Во время своей первой рабочей поездки в Кабардино-Балкарию в 2001 году Владимир Путин сказал:
«В Кабардино-Балкарии люди разных национальностей всегда жили в мире и согласии. Сегодня мудрость народов республики, их любовь к созидательному труду — залог успешной реализации огромного внутреннего потенциала региона».
Владимир Путин посещал Кабардино-Балкарию трижды — в 2001, 2005 и 2008 годах. Первая его поездка была связана с 80-летием со дня образования Кабардино-Балкарии.
Второй визит главы государства в республику состоялся в связи со скорбными событиями — скончался глава Кабардино-Балкарии Валерий Коков, с которым президента связывали не только рабочие, но и дружеские отношения. Путин принял участие в траурных мероприятиях.
Третий раз Владимир Путин побывал в Кабардино-Балкарии в 2008 году. Президент посетил расположение 121-го полка оперативного назначения внутренних войск МВД России, дислоцированного в Нальчике.
В свой первый визит в Кабардино-Балкарию в качестве президента РФ, который состоялся 6 сентября 2001 года, Владимир Путин провел в Нальчике совещание с главами субъектов Юга России, на котором обсуждались вопросы среднего и малого бизнеса.
Возложив цветы к монументу «Навеки с Россией», установленному в честь 400-летия добровольного присоединения Кабарды к России, Путин назвал Кабардино-Балкарию примером для других субъектов Российской Федерации в плане дружбы народов. Здесь же глава государства пообщался с жителями республики.
«Нельзя точно знать ситуацию в регионах, не посещая их. Буду ездить и буду смотреть», — сказал президент.
6 сентября 2001 года. Возложение цветов к монументу «Навеки с Россией». Фото kremlin.ru
Президент Владимир Путин прибыл в Кабардино-Балкарию. Его самолет приземлился в аэропорту Нальчика 29 ноября, около часа назад. Главу государства встретили руководитель республики Казбек Коков и другие представители органов власти региона.
В аэропорту Нальчика. Фото kremlin.ru
Владимир Путин с жителями Кабардино-Балкарии в ходе первого визита в республику 18 лет назад, в сентябре 2001 года. Фото kremlin.ru
В рамках рабочей поездки Владимира Путина в Кабардино-Балкарию запланировано посещение «Солнечного города» — первого и самого крупного на Северном Кавказе детского образовательного центра. Церемония вручения Золотого Ключа хозяевам Академии творчества состоялась 28 декабря 2015 года. Первых воспитанников центр принял в начале 2016 года.
Комплекс расположен на территории около 8 тыс. кв. м. В нем имеется лицей для одарённых детей интернатного типа на 200 мест и школа раннего развития. В Академии дополнительного образования занимаются развитием детей по ряду направлений, в том числе музыкальном, изобразительном, хореографическом, спортивном.
На базе «Солнечного города» создан парк «Кванториум», в котором школьники занимаются робототехникой, техническим моделированием и прикладным творчеством, проектами в сфере IТ-технологий.
В Академии также есть школа юного правоведа, где учащиеся старших классов получают знания в сфере юриспруденции и судопроизводстве.
Как отметил в своей поздравительной речи на открытии «Солнечного города» экс-глава республики Юрий Коков, в новом центре будут растить своих Кулибиных, Ломоносовых, Королёвых, Гагариных, Темиркановых и Сокуровых, Кешоковых и Кулиевых.
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Детский образовательный центр «Солнечный город» в Кабардино-Балкарии. Фото solnechnyjgorodkbr.ru
Центральным мероприятием в рабочей поездке президента РФ в Кабардино-Балкарию станет заседание Совета по межнациональным отношениям. Оно пройдет под председательством Владимира Путина. С докладами выступят министр культуры РФ Владимир Мединский и министр просвещения Ольга Васильева.
«Заседание самого совета, как правило, — длительное и содержательное мероприятие», — отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Президент РФ Владимир Путин открыл в Нальчике заседание Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям.
Северный Кавказ имеет для многонациональной России особую значимость, заявил Владимир Путин. Здесь бок о бок живут десятки народов. Их объединяет патриотизм, любовь к своей стране, к родной земле, на защиту которой они не раз поднимались всем миром.
Необходимо внести изменения в Стратегию национальной политики России, обновить молодежную и миграционную политику в стране. «Необходимо отсекать любые риски, связанные с невежеством, нетерпимостью и экстремизмом», — сказал президент.
Все мероприятия, связанные с юбилеем Великой Победы, должны пройти на самом высоком уровне, в том числе на Северном Кавказе. Все народы бывшего СССР участвовали в защите страны в годы Великой Отечественной войны. «Мы должны знать и беречь правду о величайшей трагедии человечества», — сказал Владимир Путин в Нальчике. Он добавил, что необходимо помнить и о тех, кто сотрудничал с нацистами, кто подталкивал их к походу на восток.
В ходе первой поездки Владимира Путина в Кабардино-Балкарию в 2001 году ему подарили жеребца кабардинской верховой породы. Подарок был сделан во время посещения конно-спортивного комплекса «Нальчик», который был открыт к 80-летию Кабардино-Балкарии.
Кроме того, в рамках визита глава государства побывал в Кабардино-Балкарском государственном университете, посетил Дугулубгей — родное село бывшего в то время главой республики Валерия Кокова и казачью станицу Екатериноградская, где находится Триумфальная арка, символизирующая географический центр Северного Кавказа.
Владимир Путин заявил о необходимости мер по социальной адаптации мигрантов, приезжающих в Россию, чтобы не допустить угрозы межнациональному миру в РФ.
Министр культуры Владимир Мединский на заседании Совета по межнациональным отношениям в Нальчике заявил, что объявление 2020 года, по инициативе президента, Годом народного творчества даст мощный импульс поддержке национальных культур народов России.
В России не хватает учителей, преподающих родной язык и родную литературу народов РФ, заявила на совещании в Нальчике министр просвещения РФ Ольга Васильева. Подготовка таких учителей ведется только в 15 субъектах РФ.
Об изменениях, которые должна претерпеть Стратегия национальной политики России на период до 2025 года, Владимир Путин заявлял ещё год назад. В ходе заседания совета по межнациональным отношениям, которое состоялось 26 октября 2018 года в Ханты-Мансийске, Путин отметил, что изменения должны отразить имеющиеся проблемы и послужить повышению эффективности органов власти в сфере национальной политики.
«Стратегия государственной национальной политики должна быть синхронизирована и с теми целями, задачами, которые были обозначены в послании и в майском указе, а также с другими документами стратегического планирования, в том числе в сфере пространственного развития страны», — отметил Владимир Путин.
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Президент РФ Владимир Путин заявил об актуальности темы трудовых мигрантов в России. Это заявление он сделал в ходе заседания Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям.
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«Сфера межнациональных отношений требует и постоянного внимания, последовательной и серьёзной работы. Это как здоровье человека: нужно заниматься этим постоянно», — отметил Путин.
Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне должно быть организовано в России на высшем уровне, заявил 29 ноября президент Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям.
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Президент РФ Владимир Путин напомнил о решающей роли СССР в разгроме нацистской Германии. Соответствующее заявление он сделал в ходе заседания Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«Мы должны ещё раз вспомнить о причинах той войны, о том, что привело к трагедии, которая унесла десятки миллионов жизней людей, о том, кто помогал нацистам, кто подталкивал их на восток, и о том, что именно Советский Союз сыграл решающую роль в разгроме агрессора, в освобождении Европы и мира», — сказал Путин.
Игорь Баринов, руководитель Федерального агентства по делам национальностей РФ, на заседании Совета по межнациональным отношениям признал наличие проблем, возникающих в местах проживания цыганского населения в разных регионах РФ, напомнив о недавнем конфликте в Пензенской области. Причиной этого, по его словам, являются недостатки в социализации цыган, в том числе молодого поколения. В то же время в регионах есть положительные примеры по решению задач социализации цыган, и их необходимо тиражировать.
Как сообщало ИА REGNUM, вечером 13 июня 2019 года между русскими и цыганскими жителями села Чемодановка Пензенской области произошёл массовый конфликт, в ходе которого пострадали пять человек, один из них умер в больнице вечером 14 июня. Конфликт удалось приостановить только после того, как в село приехал ОМОН.
Годом нематериального культурного наследия и народного искусства станет 2022 год. Об этом в ходе заседания Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Он напомнил о том, что подобные предложения озвучивались и ранее.
Подробности в материале: Путин анонсировал Год культурного наследия в России
«Кавказ является тем узелком, на котором проверяется и прочность Российского государства, и единство населяющих его народов. И визит главы государства на Кавказ — это событие огромной важности для Кавказа», — отметил в своем выступлении Асламбек Паскачев — председатель высшего совета Общероссийского общественного движения «Российский конгресс народов Кавказа».
По словам Паскачева, в последние годы отмечается «кардинальное улучшение межнациональных отношений в соответствии со Стратегией национальной политики» и огромная роль в этом — президента РФ.
На заседании в Нальчике перед президентом подняли вопрос об изменении правил набора абитуриентов из числа представителей коренных и малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в Российский государственный педагогический университет им. Герцена в Санкт-Петербурге. Путина попросили облегчить доступ детей к образованию в этом вузе, восстановив целевой набор.
В заседании Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям принимают участие и депутаты Госдумы, впечатлениями они делятся в соцсетях. Алексей Журавлев («Родина») указал на то, что предстоит обсудить реализацию в национальных проектах «Культура» и «Образование» цели Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года по укреплению российской гражданской идентичности. Также стоит вопрос о совершенствовании законодательства Российской Федерации в сфере деятельности национально-культурных общественных объединений с учетом практики применения Федерального закона «О национально-культурной автономии». Кроме того, речь пойдёт о проведении в России Международного года языков коренных народов и задачах государственной языковой политики Российской Федерации.
«На Кавказе в настоящее время порядка полумиллиона безработных молодых людей. Они родились и выросли в критический для нашей страны период. У большинства из них нет возможности выехать в другие регионы на работу и учёбу. И задача заключается в том, чтобы их энергию направить в созидательное русло», — отметил председатель высшего совета Общероссийского общественного движения «Российский конгресс народов Кавказа» Асламбек Паскачев.
На Северном Кавказе в этом направлении сделано очень много, но пока этот вопрос не решен в полной мере, отметил член Совета.
«Ленинград всегда занимался севером, изучением севера. Не случайно именно в Ленинграде был создан такой вуз», — сказал Владимир Путин, имея в виду знаменитый факультет народов севера в РГПУ им. Герцена в Санкт-Петербурге. Он поручил вице-премьеру Виталию Мутко и федеральным министрам разобраться в проблеме с поступлением и обучением молодых представителей коренных малочисленных народов в этом вузе. «Даже если там 100−150 человек будет учиться за счёт государства, это не большая проблема», — сказал Путин, имея в виду, что таких студентов надо обеспечить не только учебным местом, но также жильём и стипендией в Петербурге. «Главное, чтобы они потом возвращались в свои регионы», — добавил Путин.
Вопросы межнациональных отношений должны быть в сфере постоянного внимания глав регионов России, заявил 29 ноября президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета по межнациональным отношениям в Нальчике.
По мнению главы государства, региональные власти должны держать эту тему на контроле.
«Сфера межнациональных отношений требует постоянного внимания, последовательной и серьёзной работы, это как здоровье человека: нужно заниматься этим постоянно», — сказал Владимир Путин.
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Слова «мама» и «папа» в некоторых странах заменили на «родитель №1» и «родитель №2», напомнил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям в Нальчике. «Надеюсь, у нас такого никогда не будет», — заявил глава российского государства.
«Мы наблюдаем активность различных экстремистских группировок по вовлечению молодежи в свою орбиту преступной, разрушительной деятельности. И действуют они изощрённо, штучно, методично используя как негативную историческую память, так и наши недоработки», — заявил Асламбек Паскачев.
По его мнению, необходимо заняться активным трудоустройством молодежи СКФО и усилить интеграцию путём создания новых рабочих мест в других федеральных округах. В частности, можно было бы привлечь молодежь к таким проектам, как восстановление чеченского «Нефтехимпрома», а также реализовать проекты по трудоустройству в других регионах РФ, считает член Совета.
Год народного искусства и нематериального культурного наследия наших народов будет проведен в России. «Давайте так и сделаем, сделаем это в 2022 году», — сказал Владимир Путин на совещании в Нальчике.
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Путин: Надеюсь, никогда в России мать и отец не станут родителями №1 и №2
Практику ряда западных стран, где понятия «мать» и «отец» заменяют на «родитель №1» и «родитель №2», осудил президент РФ Владимир Путин. Об этом он сказал 29 ноября во время поездки в Нальчик.
Комментируя такое явление как замена понятий «мама» и «папа» на родитель с номером (соответственно — 1 и 2), российский президент сказал:
Напомним, такая практика действует в ряде стран. Так, в середине февраля Национальное собрание Франции приняло поправку в закон, заменяющую в школьных формулярах понятия «отец» и мать» на «родитель 1» и «родитель 2».
Глава Минпросвещения Ольга Васильева указала на дефицит учителей, которые преподают родные языки, на которых говорят жители регионов.
«В настоящее время только 24 образовательных организации среднего профессионального образования, наши педагогические колледжи, и только в 15 субъектах РФ осуществляют подготовку педагогов на 29 языках — это явно недостаточно», — привела она цифры в ходе заседания Совета по межнациональным отношениям.
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Глава «Конгресса поляков в России» Галина Романова на заседании Совета по межнациональным отношениям в Нальчике подняла вопрос о слишком большом негативе в российских СМИ по отношению к ряду соседних государств, народы которых живут и в России. В частности, по ее мнению, это относится к Польше.
Президент России Владимир Путин в связи с этим заметил, что повлиять на СМИ сложно, однако со стороны официальных лиц России такого рода слова недопустимы, и их практически и нет. При этом президент добавил, что в Госдуме периодически звучат различные спорные высказывания.
«В Кабардино-Балкарии используется порядка 92 учебников на национальных языках, но ни один из них не входит в федеральный перечень учебников. Это нелегитимно. Чтобы выйти из ситуации, возможно сделать упрощение для их сертификации. Отобрать учебники с помощью специалистов, институтов и компетентных органов», — об этом попросил Хаути Сохроков — президент Союза общественных объединений «Международная Черкесская Ассоциация по единению черкесского народа, развитию связей черкесской диаспоры с исторической родиной».
Сохроков также попросил поддержать престиж учителей, которые преподают родные языки. По его мнению, надо мотивировать их и найти решения для стимулирования их на законодательном уровне. Необходима также адресная поддержка авторов, пишущих на национальных языках, переводчиков, сподвижников, считает Сохроков.
Президент РФ Владимир Путин поддержал идею о введении алфавита для языков коренных малочисленных народов России. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе заседания Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям.
«Алфавит, наверное, не помешает», — сказал Путин.
Об этом: Путин одобрил идею о создании алфавита для языков народов РФ
«Кавказ подобен сообщающимся сосудам, здесь привыкли радоваться сообща успехам, вместе встречать трудности и невзгоды, прошу поддержать строительство культурного центра в Нальчике, который может стать общекавказской гуманитарно-культурной площадкой», — предложил заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ Ильяс Умаханов.
По его мнению, можно было бы провести адаптированный вариант шоу «Голос» с исполнением песен на русском и национальных языках, а также конкурс молодых умельцев народных промыслов.
Президенту России пожаловались на негативные высказывания в отношении курдов, прозвучавшие на телеканале «Россия» в контексте обсуждения ситуации в Сирии. Такие высказывания на госканале, пусть даже со стороны иностранных экспертов, возмущают курдов России.
Негативные высказывания в отношении курдов не отражают точку зрения ни телеканалов, где они звучат, ни официальных властей Российской Федерации. Об этом заявил президент России Владимир Путин в Нальчике.
«У нас с курдским народом исторически всегда были очень хорошие, добрые отношения. У нас много в России курдов живет, и то, что сейчас происходит в Сирии — тот позитив, которого нам удалось добиться на границе Турции и Сирии — это делается при поддержке курдов и в их интересах. Они это понимают и относятся к нам с душой, с любовью. Наша военная полиция встречает в курдских населенных пунктах очень доброе отношение. Население видит и понимает, что российская армия делает для их защиты», — сказал Путин.
Президент назвал негативные слова о курдах, которые могли прозвучать по ТВ, «ахинеей» и подчеркнул, что российское государство не имеет к ним отношения.
«В такой сложной стране по этническому составу, по межрелигиозному составу, — нет важнее вопроса, чем национальный. Если мы хотим добиться единства российской нации в широком смысле, то мы должны заниматься этим вопросом постоянно, — заявил Путин, подводя итоги заседания Совета. — То, что на наших встречах звучат такие вопросы, говорит о том, что это тема — неиссякаемая».
Официальные лица, в отличие от экспертного сообщества, не допускают оскорблений в адрес народов РФ. Об этом заявил президент РФ в ходе заседания Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, передаёт корреспондент.
«Согласен с вами. Но думаю, что такие высказывания вряд ли допускают официальные лица, я что-то таких просто не знаю», — сказал Путин, отвечая на реплику участников заседания о том, что в СМИ встречаются необоснованно резкие комментарии в адрес тех или иных народов, населяющих страну.
Подробности в материале: Путин выступил против оскорблений в адрес народов России
Президент России Владимир Путин выразил сожаление в связи с тем, что электронные СМИ и ТВ не отражают всей важности темы межнациональных отношений, которая сегодня обсуждалась в Нальчике.
Курдское население, проживающее в районе сирийско-турецкой границы, позитивно относится к военной полиции РФ, поскольку понимает, что российская сторона находится там с благими намерениями, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям.
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Перед заседанием Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Владимир Путин посетил детский центр развития «Солнечный город». Ему показали детский технопарк «Кванториум». Воспитанники разных направлений парка продемонстрировали президенту несколько моделей роботов. Один из них — робот для раздельного сбора мусора.
Путин поинтересовался, будет ли аппарат беспилотным. Автор проекта рассказал, что робот будет самостоятельно заезжать во дворы и собирать мусор из баков. Главе государства также продемонстрировали модель небольшой передвижной гидроэлектростанции для труднодоступных горных районов и модель космического аппарата для исследования Венеры.
С воспитанниками технопарка «Кванториум». Фото kremlin.ru
В структуру детской академии творчества «Солнечный город» входят технопарк «Кванториум», региональный центр выявления и поддержки одарённых детей в области искусства, спорта, образования и науки «Антарес». На его базе организуются профильные образовательные смены, каждая продолжительностью 21 день. Кроме того, в центре открыты музыкальный класс Юрия Темирканова и класс изобразительного искусства Михаила Шемякина.
Владимир Путин отметил заинтересованность и профессионализм преподавателей академии «Солнечный город». У педагогов центра, по словам президента, «горят глаза», что уж говорить о детях.
«Такой коллектив приятный», — оценил Путин.
В «Солнечном городе». Фото kremlin.ru
Один из воспитанников детской академии творчества «Солнечный город» попросил Владимира Путина подписать вымпел, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. По словам подростка, активисты собираются установить его на вершине Эльбруса 9 мая 2020 года. Выполнив просьбу, Путин сказал: «Аккуратно. Это непростая вещь — Эльбрус».
Главная достопримечательность Кабардино-Балкарии — высочайшая вершина Европы Эльбрус. Фото glava.kbr.ru
«У жителей Кавказа российский флаг в сердце», — так прокомментировал президент РФ замечание одной из участниц заседания Совета по межнациональным отношениям, которая отметила, что в Нальчике флаг РФ размещен только на Доме правительства.
Владимир Путин возразил, что хоть и немного проехал по городу, но видел флаг в нескольких местах. А в целом, как заметил президент, вопросы пропаганды государственной символики зависят от властей.
В рамках визита президента РФ Владимира Путина в Кабардино-Балкарию состоялась его встреча с главой республики Казбеком Коковым. Напомним, глава государства 26 сентября 2018 года назначил его временно исполняющим обязанности главы Кабардино-Балкарии. До этого Коков работал в администрации президента РФ советником регионального блока управления по внутренней политике.
Казбек Коков — сын бывшего руководителя республики Валерия Кокова, который проработал главой Кабардино-Балкарии 14 лет, начиная с 5 января 1992 года. Ему удалось устранить серьёзный политический конфликт в республике, связанный с намерением съезда балкарского народа в 1996 году создать суверенную Республику — Балкария в составе России.
Парламент республики избрал Казбека Кокова главой республики 3 октября 2019 года.
Встреча Владимира Путина и Казбека Кокова в Кремле 23 июля 2019 года. Фото kremlin.ru
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На встрече Владимира Путина с главой Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым в Нальчике руководитель региона рассказал главе государства о том, что с начала 2019 года в республике складывается позитивная динамика по основным показателям.
По словам Кокова, с 2018 года рост по бюджетному подушевому обеспечению составил 25% — с 40 тысяч до 50 тысяч рублей.
Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков рассказал президенту РФ Владимиру Путину, что одним из достижений 2019 года стало улучшение ситуации с обеспечением льготными лекарственными средствами.
«Если брать текущий, 2019 год, мы смогли увеличить на 69 млн рублей, то есть прирасти порядка 20%. На следующий год мы уже заложили порядка 360 млн рублей, то есть увеличили на 30% по лекарственному обеспечению», — цитирует руководителя Кабардино-Балкарии пресс-служба президента РФ.
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на слова Владимира Путина о том, что в России всегда будут папа и мама, и не будет никаких суррогатов, типа «родитель №1 и №2».
«Запад пытается любыми путями навязать нам безнравственность, разрушить устои русского и других народов России, для которых крепкая семья, национальная культура играют особую роль. Мы никому и никогда не позволим подорвать изнутри многовековые моральные, семейные, нравственные и религиозные основы Великой России!» — написал чеченский лидер в своем Telegram-канале.
«Нам удалось решить вопрос предоставления именно единовременной субсидии на улучшение жилищных условий граждан, имеющих трёх и более детей. Эта очередь порядка трёх лет существовала, в этом году за счёт того, что [улучшились] показатели бюджета, мы сумели закрыть эту задолженность. И такую выплату получили 330 семей», — цитирует Казбека Кокова пресс-служба президента РФ.
По словам Кокова, в 2020 году планируется продлить выплату семьям с детьми в возрасте до трёх лет. Ежемесячно им будет выплачиваться около 13 700 рублей.
Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков доложил президенту РФ о реализации национальных проектов в Кабардино-Балкарии. По его словам, «рисков по нереализации мероприятий, предусмотренных нацпроектами, нет».
Напомним, во время второго визита Владимира Путина в Кабардино-Балкарию, который состоялся 30 октября 2005 года, президент РФ принял участие в траурных мероприятиях по случаю кончины первого президента КБР Валерия Кокова в селении Дыгулыбгей. В ходе поездки глава государства провел совещание с руководителями республиканских органов власти и силовых структур по вопросам обеспечения безопасности после атаки боевиков на Нальчик, совершенной 13 октября 2005 года.
Около 250 боевиков одновременно совершили нападение на здания силовых структур, в том числе УФСБ, УФСИН, отделов милиции. В результате двухдневного отражения атаки террористов погибли 35 сотрудников правоохранительных органов и 15 мирных граждан, почти 200 человек получили ранения. Были уничтожены 95 исламистов.
Большую роль в том, что бандитам не удалось дестабилизировать ситуацию в республике, по словам Путина, сыграл Валерий Коков (отец нынешнего глав республики Казбека Кокова), который «всю свою жизнь отдал служению своему народу, укреплению российской государственности».
Владимир Путин 30 октября 2005 года посетил Нальчик, чтобы лично проститься с Валерием Коковым
Напомним, нынешний визит в Кабардино-Балкарию президента РФ Владимира Путина стал четвертым за время его президентства. Его предыдущая поездка в республику состоялась 11 лет назад, в 2008 году, и была связана с посещением 121-го полка оперативного назначения внутренних войск МВД России, дислоцированного в Нальчике.
Глава государства наблюдал по видеосвязи за ходом комплексного тактико-специального занятия одного из батальонов полка, проходившего в районе поселка Верхний Баксан в Приэльбрусье. Путину продемонстрировали навыки взаимодействия военнослужащих с погрануправлением ФСБ России по недопущению проникновения через границу боевиков, а также их задержанию.
Как напоминает ИА REGNUM, Совет при президенте РФ по межнациональным отношениям был образован в 2012 году. Заседание в Нальчике было 12-м по счету, при этом их проведение в регионах уже стало традицией. В прошлый раз Владимир Путин собирал участников совета в октябре 2018 года в Ханты-Мансийске.
Совет готовит для президента предложения по приоритетным направлениям государственной национальной политики, обеспечивает взаимодействие различных органов государственной власти и общественных объединений в сфере ее реализации, а также проводит экспертизу законодательных норм, затрагивающих вопросы национальной и миграционной политики. Решением текущих вопросов занимается президиум, который возглавляет ответственный секретарь совета, заместитель руководителя администрации президента Магомедсалам Магомедов.
Стратегия государственной национальной политики РФ на период до 2025 года была утверждена в декабре 2012 года и обновлена в декабре 2018 года. Среди ожидаемых результатов ее реализации — укрепление единства многонационального народа РФ и общероссийской гражданской идентичности, формирование единого культурного пространства страны, предотвращение и мирное разрешение конфликтных ситуаций в сфере межнациональных и межрелигиозных отношений, а также создание условий для социальной и культурной адаптации иностранцев в РФ.
Президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал важность обеспечения межнационального согласия в РФ. На одном из предыдущих заседаний Совета по межнациональным отношениям он отметил, что Россия «исторически стала общим домом для сотен народов и этносов», и этот многовековой опыт является основой для сохранения межнационального согласия в стране. При этом, по словам президента, сфера межнациональных отношений постоянно развивается, появляются новые проблемы и вызовы, и «чтобы грамотно, содержательно на них отвечать, нужны современные и гибкие решения».