Санкт-Петербург, 29 ноября, 2019, 13:08 — ИА Регнум. Комитет по тарифам Санкт-Петербурга опубликовал на своем сайте проекты постановлений городского правительства об установлении новой стоимости проезда в Петербургском метрополитене. В документе приводится новая стоимость жетона на разовый проезд и новая стоимость всех многоразовых и льготных проездных, в том числе с учетом наземного транспорта.

Дарья Драй ИА REGNUM Час пик в метро

Как и ожидалось, стоимость жетона составит 55 рублей, увеличившись на 10 рублей по сравнению с сегодняшней ценой. Столько же будет стоить провоз ручной клади сверх установленной нормы на одного человека.

При оплате поездки банковской картой платежной системы «Мир» одна поездка на метро в Петербурге обойдется в 40 рублей. Если пассажир оплатит поездку «Единой картой петербуржца», с нее спишут 35 рублей.

При оплате поездки на метро единой картой «Подорожник», которой пользуется большинство петербуржцев, стоимость поездки составит от 37 рублей (с 1-й по 10-ю поездку в течение календарного месяца), постепенно снижаясь до 33 рублей — по такому тарифу можно будет ездить, начиная с 41-й поездки в месяц.

Стоимость единого месячного проездного на метро составит 1870 рублей, единого на все виды общественного транспорта — 3015 рублей.

Месячный именной льготный билет — для пенсионеров, предпенсионеров, ветеранов и ряда других льготных категорий — обойдется в 623 рубля. Месячный именной единый билет для учащихся будет стоить 535 рублей, для студентов — 1075 рублей.

Установлена также новая стоимость других многоразовых проездных на лимитированное количество поездок, суточных проездных и так далее.