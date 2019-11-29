Калуга, 29 ноября, 2019, 12:42 — ИА Регнум. В Калуге отдельные местные интернет-СМИ пытаются навязать горожанам дискуссию по поводу установки в областном центре памятника Сталину, искусственно связав эту затею с празднованием 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в мае 2020 года, такое мнение 29 ноября в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал глава городского самоуправления города Калуги Александр Иванов.

Иван Шилов ИА REGNUM Сталин

«В очередной раз на пустом месте искусственно раздувается дискуссия по поводу установки в городе памятника И.В. Сталину, трактуются по своему усмотрению вырванные из контекста фразы. Думаю так: какой памятник и где может появиться в Калуге, должны решать сами калужане. Причем не отдельные горожане или небольшие группы людей, а широкий круг населения. Это определяется путем проведения массовых опросов, сбора подписей или других форм выявления общественного мнения. Кроме того, напомню всем, что существуют принятые решением Городской думы города Калуги Правила наименования улиц, установки памятников, монументов, памятных знаков, мемориальных досок, в которых подробно прописана вся процедура. И ещё. Можно бесконечно эпатировать публику на эту тему, заниматься популизмом и смаковать «жареные» факты, но давайте не будем забывать, что сегодня в городе множество других насущных вопросов, требующих немедленного решения, вложения сил и средств», — считает глава Калуги Александр Иванов.

Напомним, по информации СМИ, калужский городской комитет КПРФ обратился к губернатору Калужской области Анатолию Артамонову с просьбой разрешить установку памятника Сталину в городском сквере имени Ленина по соседству со зданием администрации области. Средства на установку памятника собраны. Авторы обращения напомнили главе региона, о том, что ранее в этом сквере стояла скульптурная композиция «В.И.Ленин и И.В.Сталин в Горках». На этот раз памятник Сталину предлагается установить напротив уже существующего в сквере памятника Ленину.