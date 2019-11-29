В Калуге «раздувают» дискуссию об установке памятника Сталину — власти
Калуга, 29 ноября, 2019, 12:42 — ИА Регнум. В Калуге отдельные местные интернет-СМИ пытаются навязать горожанам дискуссию по поводу установки в областном центре памятника Сталину, искусственно связав эту затею с празднованием 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в мае 2020 года, такое мнение 29 ноября в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал глава городского самоуправления города Калуги Александр Иванов.
Напомним, по информации СМИ, калужский городской комитет КПРФ обратился к губернатору Калужской области Анатолию Артамонову с просьбой разрешить установку памятника Сталину в городском сквере имени Ленина по соседству со зданием администрации области. Средства на установку памятника собраны. Авторы обращения напомнили главе региона, о том, что ранее в этом сквере стояла скульптурная композиция «В.И.Ленин и И.В.Сталин в Горках». На этот раз памятник Сталину предлагается установить напротив уже существующего в сквере памятника Ленину.