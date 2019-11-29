Ярославль, 29 ноября, 2019, 12:23 — ИА Регнум. Кировский районный суд Ярославля оштрафовал собственника Северного корпуса Речного вокзала на 400 тысяч рублей за неисполнение предписания департамента охраны объектов культурного наследия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили ив Ярославском областном суде.

Ремонт Речного вокзала в Ярославле

Как ранее сообщало ИА REGNUM, реконструкция здания вызвала недовольство градозащитников, после чего Северный корпус Речного вокзала был признан объектом культурного наследия. Департамент потребовал от собственника остановить работы и разработать документы по приспособлению памятника к современному использованию. Владельцу ООО «Байтек Лизинг» было вынесено предписание, но собственник его не исполнил. В апреле 2019 года суд вынес решение о штрафе в 100 тысяч рублей за неисполнение предписания контролирующего органа. После этого департамент вынес еще одно такое же предписание. В указанный срок документы в департамент не поступили.

За повторное неисполнение наказания штраф последовал уже более серьезный — 400 тыс. В суде представитель фирмы заявила, что у компании сначала не было денег на разработку документации по приспособлению памятника, а в мае 2019 года договор на разработку проекта был заключен. Но суд эти аргументы не устроили. На момент судебного заседания требования департамента так и не были исполнены. Поэтому 25 октября суд вынес решение о штрафе.