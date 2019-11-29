Чебоксары, 29 ноября, 2019, 12:09 — ИА Регнум. В Янтиковском районе Чувашии вынесен приговор 17-летнему парню, которого обвинили в совершении аварии с один пострадавшим. Его ограничили в свободе, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя следственного управления СКР по республике Олег Дмитриев.

Chuvashia.sledcom.ru Последствия аварии в Чувашии

Авария произошла на автодороге у села Русские Норваши Янтиковского района 28 августа 2019 года около 3:30 ночи. По данным правоохранителей, 17-летний фигурант уголовного дела, не имея водительских прав, взял автомобиль своей матери «Лада Приора».

«В ходе езды он не справился с управлением и врезался в барьерное ограждение полосы встречного движения. От сильного удара автомобиль разорвало на две части», — сказал Олег Дмитриев.

По его словам, находившаяся на переднем пассажирском кресле 20-летняя девушка получила тяжкие травмы (сочетанная травма), водитель отделался лёгкими телесными повреждениями.

«В ходе осмотра автомобиля установлено, что стрелка спидометра застыла на отметке 180 км/час», — говорят в следственном управлении.

Несовершеннолетнего признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»). Ему назначено десять месяцев ограничения свободы. Приговор не вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии несовершеннолетние всё чаще становятся фигурантами уголовных дел за наркопреступления. Ранее в чувашском Новочебоксарске вынесен приговор группе молодых людей, которых обвиняли в покушении на сбыт спайсов. Перед судом предстали двое 18-летних жителей Марпосада, которые на момент совершения преступлений не достигли совершеннолетия, а также 21-летний новочебоксарец. Все они получили реальное лишение свободы.

Подробнее: Чувашский подросток совершил 48 преступлений