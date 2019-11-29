Ивдель, Свердловская область, 29 ноября, 2019, 09:54 — ИА Регнум. УГМК активно ведёт природоохранную деятельность. Связанные с ней проекты реализуются и на ОАО «Святогор», которое занимается освоением Северной группы месторождений на Северном медно-цинковом руднике.

Пресс-служба УГМК Станция и река

Важным аспектом деятельности соответствующих служб ОАО «Святогор» и ОАО «УГМК» на всех этапах освоения месторождений является постоянный мониторинг компонентов сточных, поверхностных, подземных вод, почв и растительности. Все они отражены в программах, утвержденных надзорными органами.

ОАО «Святогор» проводит режимные наблюдения в гидрохимических пунктах, установленных на реках Тальтия и Мундыр, а также на ручье Южный.

Пресс-служба УГМК Река

Для повышения эффективности существующих очистных сооружений Шемурского месторождения в периоды интенсивных осадков и таяния снега в стадии завершения программа мероприятий по организации круглогодичной работы очистных сооружений Шемурского месторождения с увеличением производительности до 100 м3/час по исходной воде. Мероприятия включают в себя в том числе нейтрализацию уже накопленного объема неочищенной воды в северной чаше карьера, а также проектирование, приобретение и установку дополнительного блока реагентного хозяйства для нейтрализации воды, декантеров (центрифуг) производства «Флоттвег» для обезвоживания полученного в ходе очистки воды осадка. Сумма затрат на реализацию составила 40 млн рублей.

Пресс-служба УГМК На станции очистки

Завершены работы первого этапа по торкретированию (гидроизоляции) южной чаши отработанного карьера Шемурского месторождения. Особое внимание при выполнении работ уделялось водоотведению. Для этих целей на подготовительном этапе в трещины, где появляется вода, подавался специальный материал, который изнутри заполняет все пустоты, «выдавливает» воду и предотвращает её новое появление. После тщательной очистки поверхностей был нанесен первый слой торкрет бетона толщиной 20 мм, после этого закреплена базальтовая сетка. И уже на неё нанесены дополнительно 30 мм торкрет бетона. Данный материал рассчитан на агрессивную среду. В качестве финишного покрытия выступает полимочевина, которая так же наносится с помощью распыления. После высыхания она приобретает структуру пленки. Поэтому покрытие получается достаточно прочным, эластичным, устойчивым к износу и разрывам. Итогом работ, выполненных в период с мая по октябрь текущего года, стала гидроизоляция бортов и автомобильных съездов общей площадью порядка 15 тысяч квадратных метров. На сегодняшний день на обработанные площади завозятся слабоминерализованные породы, а также серноколчеданные руды — в этом году планируется складировать в южной чаше порядка 90 тысяч кубометров. В следующем году мероприятия по торкретированию будут продолжены. Подрядная организация зайдет на объект весной 2020 года.

Пресс-служба УГМК На станции очистки

В марте 2019 года на Шемурском карьере Северного медно-цинкового рудника ОАО «Святогор» введена в эксплуатацию установка скреперного типа, предназначенная для нейтрализации подотвальных вод. Это часть масштабного проекта по локализации и нейтрализации фильтрационных вод от отработанных объектов Шемурского месторождения. Разработкой проектной документации занимались специалисты проектно-конструкторского отдела «Святогора», совместно с проектным институтом ОАО «Уралгипроруда». Комплекс будет состоять из трех объектов: установки для нейтрализации на базе скреперного типа, декантеров (центрифуг) и блока реагентного хозяйства. В настоящее время смонтирован и введен в эксплуатацию первый из них. В процессе были задействованы представители ремонтно-механического завода и Северного медно-цинкового рудника предприятия. Все комплектующие для установки нейтрализации на базе скреперного типа были изготовлены в условиях РМЗ, после чего машиностроители и горняки смонтировали оборудование непосредственно на карьере.

Пресс-служба УГМК Проверка воды

Принцип действия здесь достаточно прост: вода из северной чаши Шемурского месторождения насосами подается в специальную емкость объемом 22 м3. Затем в неё ковшом скреперной лебедки подается известь. Происходит перемешивание, в результате которого готовится известковое молоко. После этого полученный реагент самотеком уходит обратно в чашу карьера, где осуществляется нейтрализация подотвальных сточных вод.

Производительность установки по воде составляет порядка 30 м3 в час, расход извести — 15 т в сутки. С начала эксплуатации комплекса уже переработано свыше 600 т известкового сырья.

В перспективе планируется ввести в состав комплекса блок реагентного хозяйства, где будет происходить подготовка известкового молока, и декантеры, которые будут отвечать за обезвоживание осадка.

В августе 2018 года на Северном медно-цинковом руднике были введены в эксплуатацию очистные сооружения карьерных и подотвальных вод Ново-Шемурского месторождения.

Технологическая очистка предусматривает нейтрализацию сточных вод и очистку от металлов — таких как железо, медь, цинк. Весь процесс происходит в два этапа. На первой — блок физико-химической очистки — осуществляется обработка вод специальными реагентами для нейтрализации и осаждения металлов.

Вторая стадия — доочистка — происходит в биологических прудках — двух 4-секционных водоемах. Это создает биологический фильтр. Основой для него служат представители высшей водной растительности — камыш, тростник и рогоз. Такая поэтапная технология позволяет эффективно доочистить воды от основных загрязняющих веществ: меди, цинка, железа, сульфатов, взвешенных веществ — до 99%, отмечает начальник экологического управления ОАО «Святогор» Ирина Вичугина.

Кроме того, на очистных сооружениях Ново-Шемурского месторождения внедряются мероприятия, направленные на увеличение объемов очистки сточных вод. В частности, в технологическую цепочку подачи осадка на пресс-фильтры установлены новые мембранные насосы с пневматическим приводом производства ООО «Компания Тапфло» (Tapflo, Великобритания). Это более производительное оборудование, которое позволит увеличить пропускную способность наших очистных сооружений по обезвоживанию осадка в 2 раза. Стоит отметить, что получаемый после очистки карьерных и подотвальных вод осадок направляется для переработки в металлургическое производство «Святогора». В еженедельном режиме поставляется порядка 100 т данного промышленного продукта.

С целью дальнейшей реконструкции очистных сооружений заключен договор на выполнение проектной документации по объекту «Реконструкция Ново-Шемурских очистных сооружений, с увеличением производительности до 450 м3/час». По укрупненным оценкам, ориентировочная стоимость строительства очистных сооружений составит более одного миллиарда рублей.

Северный медно-цинковый рудник ОАО «Святогор» расположен на севере Свердловской области в 40 км от г. Ивдель, был открыт в сентябре 2006 года. Строительство рудника было начато в октябре 2004 года в соответствии со стратегической программой развития минерально-сырьевой базы УГМК. СМЦР сегодня — это современное горнорудное предприятие, оснащенное по последнему слову техники с учетом работы в условиях севера.

СМЦР ведет разработку карьера Ново-Шемурского месторождения (входит в северную группу месторождений Свердловской области). В марте 2014 года предприятие завершило открытые работы на Тарньерском месторожденим Северного медно-цинкового рудника. Карьер функционировал в течение девяти лет. За это время на обогатительную фабрику ОАО «Святогор», расположенную на основной промышленной площадке в Красноуральске, было отгружено 5,5 млн тонн медно-цинковой руды.

С июля 2010 по октябрь 2016 года «Святогор» вел разработку Шемурского месторождения медноколчеданных руд. В общей сложности за 6 лет отработки карьера на Шемуре было добыто 4,6 млн тонн рудной массы.

В ноябре 2011 года «Святогор» приступил к строительству Ново-Шемурского карьера. С его развитием напрямую связано успешное развитие комбината. Проектная мощность карьера — 1,2 млн тонн руды в год. Балансовые запасы месторождения оцениваются в 21 млн медных и медно-цинковых руд. Отработка месторождения планируется до 2035 года.

8 ноября 2018 года было открыто обновленное здание городского водозабора №2. Реконструкция велась с мая 2018 года предприятием ОАО «Святогор» (предприятие металлургического комплекса УГМК).

Прежний водозабор строился для котельных и работал в рамках учреждений пенитенциарной системы. Многие детали его конструкции давно вышли из строя. Например, рабочим пришлось восстанавливать кран-балку, выпущенную еще в 70-е годы в Болгарии, приводить в порядок полы, монтировать приточно-вытяжную вентиляцию, а также очищать конструкции от плесени и грибка. От старого здания, по сути, остались только кирпичные стены. Их полностью отреставрировали, а помещения, где в данный момент находятся вещества для хлорирования воды, облицевали кислотоупорной плиткой. Снаружи стены здания защитили от внешних воздействий, выветривания и осадков профлистом с полимерным покрытием. Старые деревянные окна заменили на современные пластиковые, установили новые двери.

Пресс-служба УГМК На станции очистки

Перед поставкой ивдельчанам питьевая вода проходит двухступенчатую очистку. Через поверхностный водозабор, закрытый водоприемный колодец, где происходит ее отстаивание, механические фильтры вода поступает на установку напорной фильтрации, после чего в нее добавляются реагенты и коагулянты, отсекающие химические и органические вещества и соединения. После этого вода попадает на первую ступень фильтров, которая представляет из себя три стеклопластиковых резервуара с кварцевым песком по 6 м3 каждый, это так называемые фильтры-осветлители. После них — вторая ступень фильтрации, которая представляет из себя такие же резервуары, но с активированным углем.

После очистки вода поступает в резервуары, которые расположены в отдельно стоящем крытом отапливаемом сооружении. Общая емкость двух резервуаров 300 м3. Это буферный запас чистой воды на пиковые периоды потребления, чтобы насосы находились в равномерном рабочем режиме и служили максимально долго и эффективно.

Мониторинг качества воды в р. Ивдель ведется в ежемесячном режиме с декабря 2017 года. По окончании реконструкции городского водозабора г. Ивдель — в октябре 2018 года — к этим наблюдениям добавился анализ питьевой воды после её очистки и подготовки. При этом отбор ведется в двух точках: на входе на очистные сооружения, а также на выходе из резервуаров чистой воды, расположенных на очистных сооружениях. Таким образом исследования показывают не только качество очистки питьевой воды, но и состояние водной артерии — реки Ивдель.

В процедуре отбора проб воды принимают участие специалисты ОАО «Святогор», работники МУП «Тепловодоснабжение» (ГО Ивдель), осуществляющего водоподготовку на городском водозаборе №2, а также специалисты Роспотребнадзора. Процесс выполняется с соблюдением всех требований и находит отражение в необходимой документации.

Вода проверяется на содержание в ней таких элементов, как медь, цинк, железо, свинец, мышьяк, алюминий, кадмий и другие. Кроме того, исследуются цветность, мутность. В целом анализ воды осуществляется по 33-м показателям. Эффективность работы обновленного водозабора в г. Ивдель подтверждается результатами проведённых исследований.