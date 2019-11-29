Санкт-Петербург, 29 ноября, 2019, 08:57 — ИА Регнум. Несмотря на приближение календарной зимы, температура воздуха в Петербурге сохраняет положительные значения. По данным на 08:50 29 ноября, в городе на Неве плюс 1,4 градуса при южном ветре 3−6 м/с и влажности 86%.

Дарья Драй ИА REGNUM Первый снег в Петербурге

«Санкт-Петербург сегодня останется в теплом секторе циклонического вихря, центр которого сместится на восток Балтики. Погода сохранится облачная, пройдут небольшие дожди, местами с мокрым снегом. Ожидается порывистый ветер», — сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его данным, температура воздуха в городе составит +2… +4 гр., в Ленинградской области 0… +5 гр. Ветер южный, скоростью 8−13 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет падать.

В Гидрометцентре Петербурга, в целом подтверждая этот прогноз, считают, что ветер будет умеренным, а дневная температура в Петербурге не превысит +3 гр., в Ленобласти — не более +4 гр. На дорогах местами гололедица.