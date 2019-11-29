Санкт-Петербург, 29 ноября, 2019, 08:27 — ИА Регнум. В Петербурге сделали выводы из прошлой зимы, когда многие дороги и тротуары оказались покрыты льдом и завалены снегом. В этом зимнем сезоне заготовлено 100 тыс. тонн технической соли, что в пять раз больше, чем в зимний период 2018—2019 годов. Об этом сообщил врио председателя комитета по благоустройству Санкт-Петербурга Сергей Малинин, выступая перед депутатами Законодательного собрания.

Дарья Драй ИА REGNUM Сугроб у Арки Главного штаба (январь 2019 г.)

Напомним, что из-за нехватки снегоуборочной техники и дворников прошлой зимой, в условиях перепадов температур и влажности, вовремя не убранный снег превращался в ледяные надолбы, которые было невозможно убрать без применения тяжелой техники. Кроме того, предыдущее руководство комитета по благоустройству отказалось от использования дорожных смесей с высоким содержанием соли. Это решение не позволяло предотвращать образование ледяных наростов на тротуарах и дорогах.

В этом сезоне решено отступить от прежних установок. При резких понижениях температуры от нулевых значений к отрицательным могут быть использованы 50-процентная песко-соляная смесь или техническая соль в чистом виде, рассказал Малинин.

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В то же время, по его словам, основным алгоритмом действий дорожных служб во время снегопадов остается сметание снега, сгребание его в валы и последующий вывоз на снегоплавильные и снегоприемные пункты. К работе в зимний период подготовлено 1797 единиц городской уборочной техники.

Снег будут вывозить на 11 стационарных снегоплавильных пунктов и семь стационарных снегоприемных пунктов, находящихся в ведении ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Продолжится опробованная в прошлом сезоне практика уборки с полным перекрытием движения. При этом перекрытия будут вводиться не только в ночное, но и в дневное время. Автомобили, оставленные в границах зон перекрытий, будут эвакуироваться.

По словам Сергея Малинина, размер бюджетных ассигнований на 2020 год на комплексную уборку автомобильных дорог составляет 11,586 млрд рублей, что составляет 77,3% от полной потребности. Необходимо довести его до 100% от норматива, подчеркивает чиновник.