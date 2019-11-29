Стартовала «чёрная пятница» или Black Friday — глобальная всемирная распродажа, когда скидки на некоторые товары достигают 70−80% и даже 90%. Однако к покупкам в этот день специалисты советуют подходить обдуманно и совершать их грамотно, чтобы покупателей не постигло разочарование. О том, как проходит «чёрная пятница», читайте в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Шопинг

07:20 29.11.2019 «Чёрная пятница» (Black Friday) — это пятница после Дня благодарения в США, с которой начинается рождественский сезон распродаж. Что касается самого термина «чёрная пятница», он появился в 1966 году.

07:32 29.11.2019 В 2018 году российские граждане в дни распродаж по случаю «чёрной пятницы» заказали в зарубежных онлайн-магазинах товаров на рекордные 9 млрд рублей. Об этом: Граждане РФ в «чёрную пятницу» заказали за рубежом товаров на 9 млрд рублей

08:00 29.11.2019 Потребитель. Иван Шилов © ИА REGNUM

08:23 29.11.2019 В Барнауле одна из крупных торговых сетей рассылает смс-приглашение на посещение «чёрной пятницы», обещая скидки до 70% в период с 23:00 29 ноября до 6:00 30 ноября 2019 года.

08:35 29.11.2019 В сети зафиксирована активность по созданию целевых страниц сайтов с акцией «чёрная пятница», где покупателей просят внести свои персональные данные якобы для покупок со значительной скидкой. По факту оказывается, что это действуют мошенники. Они таким образом крадут деньги с банковских карт. «Чёрная пятница» — прекрасный повод для злоумышленников собрать как можно больше ваших персональных данных», — считают правоохранители Якутии. Об этом: «Чёрная пятница» — время мошенников: полиция

09:01 29.11.2019 Предполагается, что в акции «чёрная пятница» примут участие не менее 100 российских и зарубежных компаний. Среди них такие крупные как Ozon, Wildberries, «Эльдорадо» и множество других. Об этом: Стала известна дата проведения «Чёрной пятницы» в России

09:34 29.11.2019 Не все авиакомпании и онлайн-сервисы по бронированию отелей и билетов собираются принять участие в «чёрной пятнице», но часть подтвердила свои намерения подготовить специальные предложения для клиентов заранее. Подробнее: Какие авиакомпании примут участие в «черной пятнице»?

09:41 29.11.2019 Законопроект о правилах распродажи внес в Госдуму депутат фракции КПРФ Олег Лебедев. Инициатива внесена в сезон распродаж, в том числе Black Friday («черная пятница»). Парламентарий хочет исключить возможность ввести покупателя в заблуждение относительно стоимости товара и реальной скидки на него. Читайте также: Законопроект о скидках на распродажах внесен в Госдуму

09:46 29.11.2019 Роспотребнадзор в связи с «чёрной пятницей» дал ряд рекомендаций и советов, как не стать жертвой мошенников и на какие «ключевые особенности» обращать внимание при покупке товаров через интернет. Читайте также: «Чёрная пятница»: чего бояться и как делать покупки

10:31 29.11.2019 Акция «Чёрная пятница» в интернет-магазине

11:02 29.11.2019 Ранее эксперты оценили влияние тематических и сезонных распродаж на рынок электронной торговли. Об этом сообщила Екатерина Донцова, операционный директор кэшбэк-сервиса Backit. «Каждый год ноябрьские распродажи «11.11» и «Черная пятница» вносят свои коррективы в работу e-commerce компаний. Основные показатели в этот период увеличиваются в несколько раз», — отметила она. Читайте также: В России потратили более 17 млрд руб. на распродаже Aliexpress «11.11»

11:04 29.11.2019 Грандиозные распродажи, стартовавшие в конце ноября, могут не только дать возможность любителям сэкономить приобрести товары по привлекательным ценам, но и сделать их жертвами мошенников. Как не попасться на удочку злоумышленников в «чёрную пятницу», советуют специалисты Роскачества. «В «чёрную пятницу» мошенники проявляют небывалую активность. Под видом акций и скидок они могут реализовывать контрафактные и фальсифицированные товары, использовать ажиотаж с целью кражи средств, получая данные банковских карт пользователей», — предупреждает заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский. Эксперт подчёркивает, что даже если «выгода вскружила голову, необходимо не терять бдительность и проверять», где именно покупатель приобретаете товар и на каких условиях. Подробности в материале: Роскачество призвало сохранять бдительность в «чёрную пятницу»

11:31 29.11.2019 Театрально-концертная дирекция Псковской области объявила о своём участии в акции «чёрная пятница» и предложила всем билеты в Псковскую областную филармонию со скидкой 30%. Читайте также: Псковская филармония присоединилась к «чёрной пятнице»

11:49 29.11.2019 «Чёрная пятница» в Псковском театре драмы. drampush.ru

12:14 29.11.2019 Около 450 марок одежды в преддверии крупнейшей онлайн-распродажи «чёрная пятница» повели себя странным образом: попросили клиентов не совершать покупок в этот день, а вместо этого провести «зеленую пятницу». Подробнее: Почему бренды бойкотируют распродажу «чёрная пятница»?

12:41 29.11.2019 Согласно результатам опроса, проведённого сервисом онлайн-бронирования отелей Ostrovok.ru, 29% туристов из России хотели бы купить авиабилеты со скидкой во время акции «чёрная пятница», сообщает информационный портал TravelRussianNews. Об этом: Будут ли российские туристы участвовать в «черной пятнице»?

12:52 29.11.2019 По данным федерации электронной коммерции и дистанционных продаж, жители Франции должны потратить более 20 млрд евро в интернете на рождественские подарки. Об этом сообщает Le Figaro. В том числе ожидается, что порядка двух млрд евро будет потрачено во время рекламных акций «Чёрная пятница» 29 ноября и «Киберпонедельник» 2 декабря. Подробнее: Жители Франции потратят более €20 млрд на рождественские подарки — СМИ

13:15 29.11.2019 Сотрудники турагентств рассказали, что путешественникам не стоит сильно рассчитывать на «чёрную пятницу» — реальные скидки на туры или авиабилеты маловероятны. Читайте также: Турагентства: ожидания от «черной пятницы» преувеличены

13:31 29.11.2019 В среднем сумма, которую жители России планируют потратить в «чёрную пятницу», составляет 15 тыс. рублей. Такие данные ранее привёл исследовательский центр рекрутингового агентства Superjob.ru. Об этом: Опрос: Большинство граждан не готовы много тратить в черную пятницу

13:45 29.11.2019 Акция «Чёрная пятница» в магазине бытовой техники

13:50 29.11.2019 Жители России назвали самые популярные покупки в «чёрную пятницу» — это одежда (21%) и гаджеты (20%). Подробнее: Названы самые популярные покупки в «черную пятницу» в России

14:05 29.11.2019 В Новосибирске и Омске не оценили юмористические баннеры, которые к «чёрной пятнице» подготовила одна из сетей одежды. По словам создателя и руководителя сети Валерия Зеленова, на баннерах изображена высокая стройная темнокожая девушка и маленький толстый мужчина с его лицом. Оба они одеты в шкуры. Надпись гласит «Моя Пятница самая чёрная!». В итоге, как пишут «НГС Новости», в Омске баннер не разрешили повесить сразу, а в Новосибирске попросили снять через некоторое время», мотивируя это, «некорректным отображением расовой темы». Читайте также: В Омске и Новосибирске попросили снять баннер с рекламой «чёрной пятницы»

14:10 29.11.2019 От неосторожности с личными данными во время акций «Чёрная пятница» предостерёг Роскомнадзор. «В преддверии международных акций «Чёрная пятница» Роскомнадзор считает необходимым предупредить пользователей о появлении в интернете «лендинговых» страниц сайтов злоумышленников, которые под видом маркетинговых распродаж незаконно собирают персональные данные», — сообщили в пресс-службе ведомства. Читайте также: Роскомнадзор предупредил об атаках интернет-мошенников в «Чёрную пятницу»

14:29 29.11.2019 Объем расходов граждан Италии на распродажи «черной пятницы» в 2019 году составят около 2 млрд евро, передает Agenzia Italia со ссылкой на исследование экспертов. В сравнении с главным днем распродаж 2018 года расходы должны вырасти на 20%. Читайте также: Жители Италии потратят 2 млрд евро в «черную пятницу» — эксперты

14:32 29.11.2019 Акция «Чёрная пятница» в магазине одежды

14:48 29.11.2019 Настоящий ажиотаж в «чёрную пятницу» наблюдается в магазинах США. В этот день сообщения американских СМИ могут напоминать сводки с поля боя: огромные очереди, давка, драки за товары со скидками, травмы покупателей.

14:52 29.11.2019 Толпы покупателей в ожидании открытия магазина в Южной Африке. © twitter @LaylaLaurenLeo

15:41 29.11.2019 В Санкт-Петербурге в акции «чёрная пятница» участвует Дирекция театрально-зрелищных касс. Через свой сайт, call-центр или обычные театральные кассы она предлагает билеты в более чем 100 театральных и концертных площадок культурной столицы. Обещаны скидки до 60% от обычной стоимости билета.

15:49 29.11.2019 Очередной день митингов борцов с глобальным потеплением пришелся на день распродаж — «чёрную пятницу», и некоторые из митингующих решили совместить два протеста в одном, передаёт La Repubblica. В частности, в Милане протестующие на своих плакатах переименовали «чёрную пятницу» (Black Friday) в призыв «заблокируй пятницу» (Block Friday), призвав отказаться от чрезмерного потребления, в том числе и ради экологии. Подробности в материале: В Милане борцы с глобальным потеплением выступили против потребительства

17:25 29.11.2019 В Петербурге «черная пятница» привела к затруднениям в работе метрополитена вечером 29 ноября. В частности, в настоящее время вестибюль №2 станции метро «Площадь Восстания» — выход к Московскому вокзалу и ТЦ «Галерея» — работает с ограничением на вход из-за большого количества пассажиров. «Много желающих воспользоваться «чёрной пятницей», — прокомментировали в пресс-службе подземки.

17:36 29.11.2019 На дорогах Санкт-Петербурга — девятибалльные пробки, движение в городе практически встало. Наблюдатели связывают это не только со сложными погодными условиями, но и с «черной пятницей» — распродажами, привлекающими повышенный интерес покупателей.

18:10 29.11.2019 «Чёрная пятница», которая стартовала сегодня, 29 ноября, вызвала среди жителей Ростова-на-Дону настоящий ажиотаж. Город-миллионник замер в девятибалльных пробках. Согласно сервису «Яндекс.Пробки», скорость движения транспорта на некоторых участках городских транспортных артерий не превышает 5 километров в час. Об этом: «Чёрная пятница» или погоня за скидками: Ростов-на-Дону замер в пробках

18:11 29.11.2019 Общие затраты жителей России в течение первой половины «черной пятницы» выросли на 17% по сравнению с тем же периодом 2018 года, говорится в исследовании оператора фискальных данных (ОФД). Эксперты отмечают, что в первые полдня массовой распродажи на 18% выросло число покупок, а средний чек снизился на 9% по сравнению с тем же периодом 2018 года.

18:20 29.11.2019 Во Франции парламентарии предложили запретить «черную пятницу». Законодатели считают, что эта «покупательская лихорадка» способствует излишнему потреблению и напрасной трате ресурсов, пишет Independent. Предложение о запрете внесла бывший министр экологии страны Дельфин Бато.

18:22 29.11.2019 Тысячи людей, жаждущих приобрести по выгодным ценам вещи в магазинах Петербурга, вынудили сотрудников метрополитена пойти на крайние меры и ограничить вход в одну из станций в центре города. На дорогах — пробки 9 баллов. Читайте подробнее: Петербуржцы в «чёрную пятницу» создали толпы в метро и пробки на дорогах

18:25 29.11.2019 В «чёрную пятницу» Новосибирск встал в 9-балльных пробках. По данным сервиса «Яндекс-навигатор», жители мегаполиса оказались в заложниках дорожно-транспортной обстановки.

18:30 29.11.2019 Роспотребнадзор дал рекомендации гражданам РФ, как грамотно осуществлять покупки товаров в «чёрную пятницу» в интернете. Простые советы позволят избежать так называемых «ловушек», пояснили в ведомстве. Читайте также: Как делать покупки в «чёрную пятницу»: советы Роспотребнадзора

18:33 29.11.2019 Количество бронирований авиабилетов среди российских потребителей выросло на 45% в «черную пятницу», когда стартует сезон распродаж, по сравнению с обычной пятницей. Статистика предоставлена международным сайтом для поиска авиабилетов, отелей и проката автомобилей Skyscanner.

18:49 29.11.2019 В Петербурге из-за наплыва «шопоголиков» с 18:40 мск вестибюль станции метро «Маяковская» работает с ограничением на вход. Ранее из-за большого количества пассажиров с 17:56 мск вестибюль №2 станции метро «Площадь Восстания» закрыт на вход, работает только на выход. Рядом с этим вестибюлем находится торговый центр «Галерея».

19:12 29.11.2019 По данным «Яндекс. Маркет», самые популярные распродажи среди опрошенных петербуржцев — «черная пятница» и новогодняя распродажа. В «черную пятницу» в предыдущие годы совершил покупку в интернете каждый третий респондент из Петербурга.

21:03 29.11.2019 Толпы людей в метро Петербурга движутся к входу в ТЦ «Галерея». Цитата страницы соцсети Instagram psiholog_timakov

21:05 29.11.2019 ТРЦ «Галерея» Jet GROOVE

21:26 29.11.2019 Покупатели в России возмущаются обманом во время «черной пятницы». Они замечают, что некоторые товары продаются не дешевле, а дороже, чем в обычные дни!

21:44 29.11.2019 Владимир Рыбалов«>Покупатели в ТРК Горизонт. Ростов — на-Дону Владимир Рыбалов

21:48 29.11.2019 Торговый центр в Москве. Дарья Антонова ИА REGNUM