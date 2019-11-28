Калуга, 28 ноября, 2019, 19:27 — ИА Регнум. Сегодня, 28 ноября, на заседании Городской думы Калуги была рассмотрена информация о новогоднем оформлении областного центра. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, ввиду растянутости городских территорий упор делается на «точечное» оформление — площади, парки, скверы, узловые транспортные и пешеходные участки.

Пресс-служба Городской думы Калуги Калугу на Новый год украсят 21 искусственная и 20 живых елей

На площади Театральной и площади Старый Торг разместятся 22-метровые искусственные ели. Всего на главных площадях, скверах и парках планируется установить и украсить 21 искусственную ель, также в микрорайонах города будет установлено 20 живых елей. При оформлении будут использоваться световые конструкции и объёмно-пространственные композиции. Бульвар Кирова украсит «Звёздное небо» и туннель из декоративных арок.

Праздничные конструкции будут комплектоваться элементами дополненной реальности. Такие конструкции появятся возле кинотеатра «Центральный», на пешеходной части улицы Театральная и на территории нового городского парка. Объёмно-пространственная композиция «Матрёшки» разместится возле административного здания по ул. Московская, 188. В настоящее время завершены работы по праздничному оформлению деревьев на площади Театральной, в скверах Мира, Ленина, Ветеранов, а также у памятника Чижевскому. На площадке у Дома Быта размещена конструкция «Новогодний шар», на территории мемориального комплекса «600 лет основания Калуги» установлена световая конструкция «Конус со звездой». На центральных улицах и площадях города размещено 350 новогодних световых консолей.

В ходе обсуждения отчёта депутат Александр Окунев рекомендовал специалистам городских служб проверить работу иллюминации в центральной части города и устранить выявленные неполадки. Евгений Каменарович призвал в ходе праздничного оформления города уделять внимание не только центральной части, но отдалённым микрорайонам, таким как Байконур. Депутат Юрий Титков поднял вопрос, касающийся сроков завершения работ по благоустройству территории ТРЦ «XXI век». Как выяснилось, работы находятся на завершающей стадии, 30 ноября будет открыт для пешеходов проход по улице Кирова.

«В этом году украшение города началось задолго до новогодних праздников, уже проведена большая работа, — подвел итоги обсуждения Глава городского самоуправления Александр Иванов. — Но хотелось бы, чтобы к украшению города подключились и предприниматели, в первую очередь руководство торговых центров, расположенных в центральной части города».

Как сообщил депутатам заместитель городского головы — начальник управления экономики и имущественных отношений Виталий Еремеев, соответствующая работа ведётся и в скором времени начнётся украшение торговых центров.