Москва, 28 ноября, 2019, 21:08 — ИА Регнум. Законопроект о создании постоянно действующих арбитражных учреждений в сфере промышленности внес в Госдуму замглавы комитета Госдумы по финрынку Антон Гетта («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 28 ноября.

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Закон сегодня не позволяет обеспечить должный уровень третейского разбирательства, и институт становится невостребованным со стороны участников гражданского оборота — в первую очередь в сфере промышленности, отмечает автор инициативы. При этом, напоминает он, для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции из РФ была создана госкорпорация «Ростех», которая сегодня участвует в значительном числе организаций.

В связи с этим автор инициативы предлагает создать постоянно действующее арбитражное учреждение при некоммерческой организации, учредителем которой выступает «Ростех». Гетта также предлагает перечислить перечень споров, которые могут рассматриваться таким учреждением.

Нововведение будет способствовать развитию института арбитража в РФ в сфере промышленной политики как одного из важнейших институтов гражданского общества. Это, в свою очередь, снизит нагрузку на государственные суды и будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности РФ.