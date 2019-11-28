Москва, 28 ноября, 2019, 20:43 — ИА Регнум. У премьер-министра Украины Алексея Гончарука есть две миссии на своём посту, которые не сулят его стране ничего хорошего. Об этом заявил украинский общественный деятель Юрий Кот в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

President.gov.ua Владимир Зеленский и Алексей Гончарук

Эксперт отметил, что уже в ближайшее время Гончарука будет ненавидеть подавляющее большинство населения Украины.

«Очевидно, что у Гончарука и его банды миссии две — прекратить транзит российского газа через Украину в сторону Европы, чтобы американцы могли продавать свой сжиженный газ, и продать землю», — заявил Кот.

После того как Гончарук выполнит две эти миссии, Запад забудет про Киев, и «проект «Украина» можно будет закрывать», считает эксперт.