Новокузнецк, Кемеровская область, 28 ноября, 2019, 20:22 — ИА Регнум. Общий объем просроченной задолженности управляющих компаний и ТСЖ Новокузнецка перед Сибирской генерирующей компанией (СГК) по сравнению с 2018 годом снизился на 12%. Как сообщает служба по связям с общественностью кузбасского филиала СГК, основная причина снижения задолженности жилищных организаций города — переход жителей на прямые договоры с ресурсоснабжающей организацией, а также активная претензионно-исковая работа СГК в отношении должников.

Служба по связям с общественностью кузбасского филиала СГК Долг новокузнецких управляющих компаний перед СГК снижается

Так, в 2019 году жилищные организации Новокузнецка в досудебном порядке погасили задолженность за полученное тепло и горячую воду в размере 11 миллионов рублей. В отношении управляющих компаний, стабильно уклоняющихся от оплаты услуг теплоснабжения, Сибирская генерирующая компания инициировала судебные процессы. В 2019 году по решениям суда на такие жилищные организации были наложены взыскания на сумму 66,5 миллиона рублей (с учетом пени и судебных расходов).

На начало ноября 2019 года долг жилищных организаций перед СГК за поставленную тепловую энергию составил около 100 миллионов рублей. В числе самых крупных должников: ООО «Управляющая компания «ДСК-Сервис», ООО УК «Гарант-Сервис» и ООО УК «30 квартал». Суммарный долг этих управляющих компаний за тепло и горячее водоснабжение превышает 49 миллионов рублей.