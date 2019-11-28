Москва, 28 ноября, 2019, 19:51 — ИА Регнум. Законопроект, обязывающий полицию информировать школы и вузы о преступлениях их педагогов, внесли в Госдуму депутаты во главе с Гаджиметом Сафаралиевым («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 28 ноября.

Пресс-служба ГУ МВД России Полиция России

Согласно поправкам, при привлечении педагогического работника к уголовной ответственности за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также против общественной безопасности преследованию за преступления, равно как и административной ответственности за совершение насильственных действий, причинивших физическую боль, но не содержащих уголовно наказуемого деяния, правоохранительные органы обязаны информировать должностных лиц образовательных организаций.

Инициатива направлена на снижение криминогенной обстановки в образовательных организациях всех уровней образования, отмечают авторы.