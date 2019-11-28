Тамбов, 28 ноября, 2019, 19:48 — ИА Регнум. Региональный патриотический форум-2019, который прошёл в Тамбовской области, открывает цикл мероприятий в честь 75-летия Победы, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru Открытие форума

В форуме приняли участие активисты молодежных организаций, студенты, члены военно-патриотических клубов, представители муниципальных образований. С открытием патриотического форума молодёжь поздравил ветеран Великой Отечественной войны, полковник в отставке, штурман фронтовой авиации Александр Боднар. Он воевал под Сталинградом, совершил десятки боевых вылетов, не раз бывал на волосок от смерти, но выдержал все испытания. В мае 1945 года принял участие в Параде Победы на Красной площади.

От лица губернатора Тамбовской области Александра Никитина участников приветствовал первый вице-губернатор, руководитель аппарата главы администрации области Олег Иванов. Он напомнил, что форум открывает серию мероприятий, посвящённых 75-летию Победы. И выразил надежду на то, что молодёжь примет участие в проведении и подготовке праздничных мероприятий, которые пройдут в 2020 году.

«Все мы здесь — патриоты России и Тамбовской области, и доказываем это своими делами. Наша задача — сделать нашу страну самой сильной, могучей и лучшей», — подчеркнул Олег Иванов.

В рамках форума ключевыми событиями стали ярмарка-представление общественных организаций, работающих в сфере патриотического воспитания и круглый стол, посвящённый вопросам патриотического воспитания молодежи. Участники обсудили современные проблемы и пути решения. Также состоялась интерактивно-развлекательная игра «Идея патриотизма в российской культуре».