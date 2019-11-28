Цхинвал, 28 ноября, 2019, 19:20 — ИА Регнум. 27 ноября на заседании кабинета министров Южной Осетии утверждено положение о подготовке граждан республики к военной службе. Согласно документу, в школах Южной Осетии учащиеся будут проходить специальную военную подготовку. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

ИА REGNUM Южная Осетия

Министр обороны Южной Осетии Ибрагим Гассеев отметил, что в современных условиях подготовка граждан к военной службе является приоритетным направлением государственной политики республики.

По словам министра, в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования во время двух последних лет обучения юноши будут проходить военную подготовку. Для девушек будут проводиться занятия по углубленному изучению основ медицинских знаний.