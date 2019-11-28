Нефтеюганск, Югра, 28 ноября, 2019, 18:25 — ИА Регнум. В Югре на трассе Нефтеюганск-Сургут столкнулись три грузовика и легковой автомобиль. Пострадал трёхлетний ребёнок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ОГИБДД по Нефтеюганску.

Пресс-служба ОГИБДД по Нефтеюганску ДТП на трассе Нефтеюганск-Сургут, 28 ноября

Дорожно-транспортное происшествие случилось 28 ноября в 8:54 по местному времени (6:54 по мск) на подъезде к Сургуту.

Водитель КАМАЗа, не соблюдая безопасную дистанцию до идущего впереди автомобиля «Газель», допустил столкновение, от которого «Газель» выехала на полосу встречного движения. Там она зацепила грузовик DAF и автомобиль «Лада Гранта». В отечественной легковушке находился ребёнок, которого спасло автокресло.

«Малыш избежал серьёзных травм», — сообщает пресс-служба ОГИБДД по Нефтеюганску.