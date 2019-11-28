Калуга, 28 ноября, 2019, 19:55 — ИА Регнум. Калужская область неоднократно поднимала вопрос о мероприятиях, направленных на сохранение реки Оки в рамках национального проекта «Экология». Об этом 27 ноября в ходе заседания круглого стола в Совете Федерации на тему «Водохозяйственная деятельность и восстановление водных объектов малых рек: экономический аспект» заявила министр природных ресурсов и экологии области Варвара Антохина, передает корреспондент ИА REGNUM.

Фото министерства природных ресурсов и экологии Калужской области.и Комитет Совета Федерации подготовил предложения по оздоровлению Оки

По словам калужского министра, среди водотоков России бассейн Оки отличается самой высокой плотностью населения, значительным количеством крупных городов с развитой промышленностью и областей с высокой сельскохозяйственной освоенностью.

«Проблемы заиливания, обмеления и загрязнения Оки остро стоят не только в нашей, но и в Московской, Орловской, Рязанской, Тульской и Нижегородской областях», — сказала Варвара Антохина.

На заседании также шла речь о том, что экономическое освоение водных объектов российских регионов занимает менее 0,5%. Для изменения данной ситуации следует постоянно совершенствовать нормативные правовые акты в сфере водного хозяйства. Участники мероприятия отметили необходимость предоставления большего объема полномочий региональным и муниципальным властям при использовании водных ресурсов с привлечением частно-государственного партнерства. В частности, в проект решения круглого стола вошло предложение правительству Российской Федерации предусмотреть в федеральном проекте «Чистая вода» мероприятия по строительству или модернизации коммунальных очистных сооружений, находящихся в государственной и муниципальной собственности.