Тбилиси, 28 ноября, 2019, 17:44 — ИА Регнум. Мэр Тбилиси и генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе 28 ноября прокомментировал в беседе с журналистами политическую ситуацию в Грузии. По поводу акций протеста оппозиции Каладзе заметил, что все люди имеют право выражать протест, однако при этом должны не нарушать закон, сообщает «Интерпрессньюс».

Каха Каладзе

"Это не дискомфорт для нас, поскольку существуют люди с иным мнением. У всех у нас не могут быть схожие подход и отношение к конкретным вопросам. Главное, чтобы в интересах нашей страны было сохранено спокойствие. Призываю оппозицию к конструктивности. В первую очередь это вредит им и их интересам», — заявил Каладзе.

Мэр подчеркнул, что блокирование парламента — это уголовное преступление. Именно поэтому сегодня утром у здания законодательного органа была мобилизована полиция.

Напомним, акции протеста в Грузии начались из-за того, что парламент Грузии 14 ноября провалил конституционные поправки, вводившие с 2020 года пропорциональные выборы парламента. 18 и 26 ноября полиция разгоняла демонстрантов, пикетировавших парламент, с помощью водомета. Для предотвращения возможного противостояния между оппозицией и депутатами большинства полиция с утра 28 ноября установила вокруг парламента металлические заграждения. Оппозиционеры решили разойтись и потом объявить следующую акцию протеста.

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