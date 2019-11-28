Тверь, 28 ноября, 2019, 17:08 — ИА Регнум. На площадке Ржевского мемориала Советскому солдату в Тверской области завершают сборку верхней части скульптуры, сообщили ИА REGNUM 28 ноября в пресс-службе правительства Тверской области. Открытие мемориала, напомним, запланировано в мае 2020 года, когда страна будет отмечать 75-ю годовщину разгрома нацизма и Победы в Великой Отечественной войне.

Пресс-служба правительства Тверской области Работы на строительстве Ржевского мемориала

«Сегодня активно ведется работа по сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне, событиях тех лет, в том числе боях под Ржевом. Ежегодно в Тверской области проходит Вахта Памяти, мы восстанавливаем имена бойцов, которые участвовали в сражениях на Ржевской земле. Люди, которые отдали свои жизни, — герои. Их роль неоценима в истории Великой Отечественной войны. Подтверждение тому — Ржевский мемориал Советскому солдату, который строится в Тверской области», — прокомментировал 28 ноября губернатор Игорь Руденя ход работ на мемориале.

Как сообщало ИА REGNUM, масштабный — крупнейший в России мемориал — строится в Тверской области, в Ржевском районе возле деревни Хорошево. Идею поддержал президент России Владимир Путин. Созданный мемориал получит статус филиала Музея Победы.

25-метровую бронзовую скульптуру весом более 80 тонн устанавливают на 10-метровом восьмигранном холме, на площадке смонтирован силовой несущий каркас памятника, сейчас он полностью готов к монтажу бронзовых элементов.

Скульптуру солдата сначала вылепили из глины, затем разделили на 600 частей — каждая отливается по отдельности, затем фигуру соберут воедино. Для монтажа скульптуру разделили на три части: нижняя включает элементы журавлей и шинели, вторая часть — низ шинели, третья — детали от пояса до головы. В настоящее время завершается сборка этой части памятника. Полностью завершить сборку скульптуры планируют к марту 2020 года. Также завершена отливка бетонных стен в основании кургана, на которых будут закреплены стальные листы с именами погибших красноармейцев. Обустройство инженерных коммуникаций, которое взяла на себя Тверская область, уже полностью выполнено.