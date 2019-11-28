Магаданская область, 28 января, 2003, 18:38 — ИА Регнум. Как стало известно ИА REGNUM, до поздней ночи продолжался в магаданском областном суде процесс по иску кандидата в губернаторы Петра Голубовского. Он ходатайствовал о снятии с регистрации кандидата в губернаторы Николая Дудова. По мнению Голубовского, ответчик нарушил в ходе предвыборной агитации некоторые положения закона о выборах. В частности, кандидат Голубовский имел ввиду телевыступление Дудова 30 декабря, в котором он поздравил колымчан с новым годом. Как отметил Голубовский, даже не являясь зарегистрированным претендентом на должность губернатора, Дудов не имел права этого делать.

Суд, допросив свидетелей и рассмотрев представленные обеими сторонами доказательства, в удовлетворении иска кандидату Голубовскому отказал.