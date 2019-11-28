Калуга, 28 ноября, 2019, 16:20 — ИА Регнум. В Москве 27 ноября прошёл съезд Общероссийского конгресса муниципальных образований. В заседании принимали участие заместитель председателя правительства Российской Федерации Виталий Мутко, первый заместитель главы фракции «Единая Россия» в Государственной думе РФ Виктор Кидяев, федеральные министры, делегации региональных советов муниципальных образований, представители межмуниципальных сообществ и эксперты.

Пресс-служба Общероссийского конгресса муниципальных образований Калужане поучаствовали в съезде Конгресса муниципальных образований

Калугу на съезде представляли глава городского самоуправления Александр Иванов и депутат Городской думы Марина Ставиская.

Был представлен доклад конгресса правительству РФ о состоянии местного самоуправления в РФ и перспективах его развития, предложения по совершенствованию местного самоуправления.

В докладе «О состоянии местного самоуправления в РФ и перспективах его развития» были определены восемь трендов, влияющих на ближайшие перспективы развития муниципальных образований. В их числе — мобильность системы муниципальных полномочий, дефицит квалифицированных кадров в органах местного самоуправления, повышенное внимание надзорных органов, активизация гражданского участия в решении вопросов местного значения, необходимость применения цифровых технологий на местном уровне. По итогам обсуждения участники съезда поддержали предложение разработать и принять долгосрочную стратегию развития местного самоуправления в РФ.

По словам Виктора Кидяева, документ должен учитывать возможности и потребности муниципалитетов, диспропорции в численности населения и размере территории, различия в преобладающих формах экономики. «Для каждой категории предлагается разработать свои инструменты управления», — уточнил он.

Среди других рекомендаций съезда — определение статуса агломерации как особой формы муниципального образования, уточнение методов использования внебюджетных источников, муниципально-частного партнерства и концессий. Кроме того, конгресс считает необходимым включить в число приоритетов государственной стратегии цифровизацию муниципального управления и развитие оперативной обратной связи с населением. Также состоялась торжественная церемония награждения победителей всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика».