Обнинск, Калужская область, 28 ноября, 2019, 17:31 — ИА Регнум. К 2030 году не менее 20 тысяч школьников, студентов и их наставников из Обнинска (Калужская область) будут привлечены в сферу науки и инноваций. Об этом 27 ноября заявил на заседании обнинского городского научно-технического совета генеральный директор Агентства инновационного развития Калужской области Анатолий Сотников.

Admobninsk.ru На заседании обнинского городского научно-технического совета

Участникам встречи было предложено четыре проекта по формированию и развитию инновационной-образовательной экосистемы Обнинска. Так, генеральный директор одного из ООО Вадим Макаров рассказал о создании распределенного детского технопарка. Исполнительный директор кластера науки и образования Вера Иволгина представила проекты «Школа наставничества» и «Фестиваль науки и образования». Об управлении ядерными знаниями сообщила заместитель генерального директора по науке и инновационной деятельности физико-энергетического АО Наталья Айрапетова.

По мнению гендиректора областного Агентства инновационного развития Анатолия Сотникова, в ближайшее время всем обнинским учреждениям основного и дополнительного образования следует уделить особое внимание новым образовательным системам.