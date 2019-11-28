Искреннее и открытое: премьер Грузии прокомментировал интервью Иванишвили
Тбилиси, 28 ноября, 2019, 15:53 — ИА Регнум. Для меня самым важным было то, что Бидзина Иванишвили абсолютно искренне, открыто ответил на накопившиеся в обществе вопросы. Об этом премьер-министр Грузии Георгий Гахария 28 ноября заявил журналистам, оценивая интервью председателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили.
Главы правительства особенно отметил признание Иванишвили, которого называют фактическим правителем Грузии, в том, насколько сложно управлять страной с полным соблюдением демократических процедур.
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Как сообщало ранее ИА REGNUM, Иванишвили в интервью телекомпании Имеди в программе «SWOT-анализ» в вечернем эфире 27 ноября рассказал о своем отношении к последним событиям в Грузии.