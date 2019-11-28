Пермь, 28 ноября, 2019, 15:42 — ИА Регнум. Пермский театр юного зрителя (ТЮЗ) отметит 55-летие, поставив спектакль «Прибайкальская кадриль», об этом 28 ноября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пермский театр юного зрителя

Ровно 55-лет назад на сцене учреждения культуры был сыгран спектакль по пьесе Алексея Арбузова «Город на заре», именно он дал старт успешному пути театра.

На протяжении 35 лет творческий коллектив возглавляет народный артист России, лауреат Премии правительства страны Михаил Юрьевич Скоморохов.

«Он приехал в Пермь в 1982 году. Первые же спектакли — «Ах, Невский!» по Н. Гоголю, «Светлана» по В. Жуковскому, «Ты нам нужен, Гаврош!» по В. Гюго, «Идиот» по Ф. Достоевскому и «Золотой телёнок» по И. Ильфу и Е. Петрову — возвестили о пермской театральной революции. Скоморохов изменил привычный тюзовский репертуар, поставив во главу неподвластную времени русскую и зарубежную классику», — отмечают в пресс-службе театра.

Памятную дату коллектив театра отметит премьерой спектакля «Прибайкальская кадриль» по пьесе Владимира Гуркина в постановке Скомарохова, показ которой состоится 6 и 7 декабря.

Напомним, за 55 лет своего существования театр юного зрителя поставил 246 пьес, сыграл свыше 22 тыс. спектаклей, которые посмотрели более 8 млн 500 тыс. зрителей.