Абу-Даби, 28 ноября, 2019, 15:23 — ИА Регнум. Полиция Дубая заказала электрический пикап компании Tesla под названием Cybertruck. Об этом сообщается на официальной страничке Twitter местной полиции.

Twitter Dubai Police Cybertruck

Полицейские Дубая на своей страничке в Twitter разместили изображение белого электропикапа со специальной полицейской ливреей зеленого цвета. Однако, какую модификацию авто они заказали, в правоохранительных органах не уточнили.

Напомним, на данный момент электрокар выпускается в трех модификациях.

Базовая версия новинки Single Motor имеет задний привод и снабжается одним электроагрегатом. До 100 км/ч такой пикап разгоняется за 6,5 секунды, а максимальная его скорость равна 177 км/ч. Запас хода электромобиля — 400 км.

Есть ещё модификация Dual Motor AWD с двумя электромоторами и приводом 4×4, которая разгоняется до 100 км/ч за 4,5 с.

Самая дорогая версия Cybertruck под названием Tri Motor имеет три электроагрегата. Один мотор размещён на передней оси и два мотора на задней. Это авто разгоняется с 0 до 100 км/ч за 2,9 с. При этом максимальная скорость Cybertruck составляет порядка 210 км/ч. Запас хода пикапа — 800 км.

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