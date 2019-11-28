Екатеринбург, 28 ноября, 2019, 15:20 — ИА Регнум. Умерщвлённый в Екатеринбурге девятилетний ребёнок являлся гражданином Республики Белоруссия. Об этом сообщает «КП-Урал».

ИА REGNUM Табличка с посольства РФ в Республике Белоруссия

Мать ребёнка — тоже гражданка республики — вернулась из Екатеринбурга без сына. На это обратила внимание сестра женщины.

Отца убитого уже нашли и задержали в столице Среднего Урала. Вместе с задержанным в квартире были ещё несколько несовершеннолетних.

Мальчик был избит плёткой, после чего он задохнулся от кляпа во рту. Позже труп ребёнка закопали в частном секторе в Юго-Западном микрорайоне города. Розыском убийцы занимаются сыщики свердловского главка МВД.

Как сообщало ИА REGNUM, убийство ребёнка могло быть ритуальным. В местных СМИ высказывались предположения, что родители убитого состояли в секте.