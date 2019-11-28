Ярославль, 28 ноября, 2019, 15:13 — ИА Регнум. В Ярославской области в 2020 году подорожает проезд в межмуниципальных автобусах. Постановление об этом подписал директор регионального департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Сейчас стоимость 1 километра проезда составляет 2,65 рубля в автобусах общего типа и 2,79 в автобусах с мягкими откидными сиденьями. С 1 января эта плата будет составлять 3 рубля для всех типов автобусов. Таким образом, в автобусах общего типа цена вырастет на 13,2%, а более комфортных — на 7,5%.

Также подорожает и провоз багажа. Рост составит от 1 до 3 рублей в зависимости от дальности поездки.

Параллельно с увеличением цены региональные власти планируют сократить пятую часть автобусных маршрутов. Об этом ранее сообщало ИА REGNUM. Судя по всему, региональные власти планируют таким образом сократить бюджетные расходы на внтуриобластные автобусные перевозки.