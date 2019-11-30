Москва, 30 ноября, 2019, 13:08 — ИА Регнум. Новость о возможных совместных проектах российских оружейников и зарубежных заказчиков, которых интересуют новейшие истребители пятого поколения Су-57, вызвала крайне нервную реакцию американских экспертов. В чем основная причина гнева, обрушившегося на российский истребитель, рассказывает автор ИА REGNUMВладимир Васильев.

Dmitry Zherdin Су-57 во время демонстрационного полёта. 2011

Широкое распространение Су-57 или хотя бы покупка его кем-то из ведущих государств азиатского региона может поставить ВПК США перед тяжелым сравнением характеристик российского истребителя с весьма преувеличенно расхваленным американским F-35. Поэтому пока Су-57 еще не добился широкого распространения, а его количество исчисляется лишь десятками машин, американские эксперты могут распространять мнение, что Су-57 «слишком дорог» или «не дотягивает до собственных конкурентов».

Поэтому, якобы, Москве и понадобилась программа привлечения к созданию Су-57 Индии или ОАЭ. Но для самих США совместное с другими странами создание новейших истребителей было вполне нормальным, так, тот же F-35 финансировали, кроме США, еще 8 стран. Несмотря на все отрицательные мнения американских экспертов, программа производства и испытаний Су-57 продвигается в соответствии с графиком, и очень скоро сравнение российской и американской машин можно будет провести более предметно.

Читайте подробности в статье Владимира Васильева «Страх Вашингтона: страны Ближнего Востока готовы купить у России Су-57».