Оппозиция Грузии обещает провести следующую акцию «еще более эффективно»
Тбилиси, 28 ноября, 2019, 14:56 — ИА Регнум. 28 ноября оппозиция и гражданские активисты завершили очередную протестную акцию у парламента Грузии. Участники акции пытались сорвать пленарное заседание парламента, и это им не удалось. Оппозиция пообещала провести следующий пикет «еще более эффективно». Об этом сообщает издание «Новости-Грузия».
Сегодня полиция предупредила действия демонстрантов, закрыв проходы к зданию парламента железными ограждениями высотою до двух метров. У входов в здание законодательного выстроились полицейские кордоны. В результате депутаты правящей партии «Грузинская мечта», несмотря на протестную акцию, смогли попасть в парламент. Во время акции как минимум трех демонстрантов задержали.
Представитель гражданского движения «Служба родине» Шота Дигмелашвили заявил, что их протест уже принес результаты, а действия властей говорят о «разрушении системы».
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