Тбилиси, 28 ноября, 2019, 14:56 — ИА Регнум. 28 ноября оппозиция и гражданские активисты завершили очередную протестную акцию у парламента Грузии. Участники акции пытались сорвать пленарное заседание парламента, и это им не удалось. Оппозиция пообещала провести следующий пикет «еще более эффективно». Об этом сообщает издание «Новости-Грузия».

ИА REGNUM Флаг Грузии

Сегодня полиция предупредила действия демонстрантов, закрыв проходы к зданию парламента железными ограждениями высотою до двух метров. У входов в здание законодательного выстроились полицейские кордоны. В результате депутаты правящей партии «Грузинская мечта», несмотря на протестную акцию, смогли попасть в парламент. Во время акции как минимум трех демонстрантов задержали.

Представитель гражданского движения «Служба родине» Шота Дигмелашвили заявил, что их протест уже принес результаты, а действия властей говорят о «разрушении системы».

«Когда будут назначены следующие сессии, когда будет следующий парламентский день, тогда мы проведем пикетирование более эффективно. Система разрушается. Мы соберемся завтра, если парламент будет завтра работать. Параллельно, когда откроется сессионная неделя, мы планируем большую всеобщую акцию», — сказал Дигмелашвили.

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