Тбилиси, 28 ноября, 2019, 14:45 — ИА Регнум. Существующая в Грузии избирательная система не является недемократичной, поэтому не следует утверждать, что провал в парламенте реформы, предполагающей переход к пропорциональной системе парламентских выборов, свидетельствует об ослаблении демократических процессов в Грузии. Об этом министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Майя Цкитишвили заявила журналистам 28 ноября после завершения заседания правительства.

Майя Цкитишвили

По словам министра, какая бы система ни была, в рамках нее каждый гражданин, сторонник правительства или оппозиции, должен иметь возможность зафиксировать свой выбор.

«По поводу ослабления демократических процессов в Грузии скажу, что мы не раз доказывали на всех выборах, которые проводились с 2012 года, что все без исключения процессы проводятся с полным соответствием международных стандартов, предполагаемых свободными демократическими и прозрачными выборами».

Мысль о том, что не следует считать ту или иную избирательную систему более или менее демократичной, уже высказывала ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили как раз после того, как парламент провалил реформу избирательной системы.

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Между тем западные друзья Грузии выразили серьезную обеспокоенность положением в Грузии и считают, что отказ от реформы свидетельствует о торможении демократических процессов в стране. Также не вызвали одобрения действия полиции, дважды разгонявшей акции протеста у парламента с помощью водометов.