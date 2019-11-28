Пермь, 28 ноября, 2019, 14:34 — ИА Регнум. В Пермском театре оперы и балета появился главный режиссер, им стал известный российский режиссер Марат Гацалов, об этом 28 ноября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Чунтомов Марат Гацалов

«Марат Гацалов — яркая и содержательная фигура в мире театра. Каждый его спектакль привлекает внимание критики и публики, его работы оказали влияние на целое поколение молодых режиссеров. Одна из последних его постановок — «Саломея» Штрауса в Мариинском театре», — подчеркнул генеральный директор Пермской оперы Андрей Борисов.

Вступление в должность Гацалова состоится 1 декабря 2019 года, он возглавит режиссерское управление театра, в частности, займется кастингом приглашенных режиссеров и формированием репертуарной политики вверенного ему учреждения культуры.

Напомним, Марат Гацалов в 2009 году окончил режиссерский факультет Российского института театрального искусства (ГИТИС). С 2013 по 2016 год работал главным режиссером Новой сцены Александринского театра в Санкт-Петербурге.