Тбилиси, 28 ноября, 2019, 13:41 — ИА Регнум. Шесть депутатов от оппозиционной партии «Европейская Грузия» покидают свои должности в комитетах парламента Грузии. Об этом депутаты заявили сегодня, 28 ноября, на пленарном заседании законодательного органа, сообщает издание «Новости-Грузия».

Парламент Грузии

Серги Капанадзе покидает комитет образования, науки и культуры и комитет евроинтеграции. Элене Хоштария покидает комитет по защите прав человека и комитет гражданской интеграции. Лаша Дамения и Лела Кебурия ушли из комитетов по региональной политике и самоуправления. Ираклий Абесадзе и Отар Кахидзе уходят из комитета по юридическим вопросам. Также Кахидзе покидает комитет по финансово-бюджетным вопросам.

Напомним, ранее в знак протеста против провала избирательной реформы парламентское большинство покинули 12 депутатов.

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Как сообщалось ранее, в Грузии сложилась непростая политическая ситуация. Оппозиция начала акции протеста у здания парламента 14 ноября, после того как законодатели не смогли принять поправки в Конституцию, предусматривающие проведение парламентских выборов 2020 года по пропорциональной системе. Хотя против законопроекта выступили лишь мажоритарии, оппозиция усмотрела в этих действиях далеко идущие планы лидера правящей партии и обвинила Бидзину Иванишвили в невыполнении обещаний.

Так как в ходе начатых в середине ноября акций активисты и лидеры оппозиции блокировали здание парламента и препятствовали возобновлению работы законодателей, власти дважды — 18 ноября и 26 ноября утром разогнали митингующих, применив водометы. Такие действия правительства уже осудили представители мирового сообщества и назвали их «необязательными и непропорциональными».

Сегодня, 28 ноября, оппозиция собиралась вновь пикетировать парламент, чтобы сорвать пленарное заседание законодательного органа, однако полиция заблаговременно перекрыла входы в здание железными конструкциями. Освистав депутатов большинства, оппозиция все же решила разойтись.